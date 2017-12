Booliiska Oslo Oo Ka Howlgalay Goob Baaruud Lagu Qarxiyey

Sannadka cusub iyo rashta.

Riix halkan norsk



Waxaa diyaariyey: Trond Lepperød

Booliiska magaalada Oslo ayaa howlgal iyo roondo ugu baxay aagga Stovner Senter galabnimadii arbacada kadib markii la soo gaarsiiyey in kooxo dhalinyaro ah oo gaaraya 15 qof ay rideen baaruudda qaraxda.

Baaruudda ay rideen dhalinyaradaan ayaa haleeshay dadka goobta joogay jirkooda walow aanay dhaawac gaysan, waxaana ay boolisku sheegeen in ay goobta gaareen.

-Roondadu waxay goobta kula kulmeen dhowr dhalinyaro ah, waxbase ugama cadaan. Laakiin waxay goob joogayaal cadeeyeen in baaruud lagu riday dad goobta joogay, waana arrin aysan boolisku dhayalsanayn, sidaas waxaa yiri Christian Krohn Engeseth madaxa howlgalada booliska caasimadda oo u waramay Nettavisen, dhan kalena sheegay in dabaaldegga sannadka cusub ay dhacdo in dad ku dhaawacmaan rashta.

Mest sett siste uken