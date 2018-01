Dhammaan Diyaaradaha Norway oo loo bedeli doono elektronik

Dhamaan khadadka hawadu waxay noqon doonaan elektronik marka loo gaaro 2040.

Garoonka diyaaradaha Svalbard hadda qayb ahaan soolar ayaa loo isticmaalaa howlaha, Garoonka Oslo waqtiga qabowga waxaa la kaydiyaa barafka si loogu adeegsado waqtiga kulayl iyo qodista dhismaha garoonka Gardamoen sidaas waxaa laga soo xigtay NRK.

Diyaaraduhu waxay isticmaalaan shidaal hawada ku sii daaya tiro badan CO2, laakiin hadda wadadii lagu soo afjari lahaa ayaa la hayaa, sidaas waxaa laga soo xigtay agaasimaha Avinor Dag Falk-Petersen.

– Sannadka 2040-ka dhammaan duuliyaadyada Norway waxay noqon doonaan Elektronik. Waxaan u bilaabaynaa si yar markaas ayaan sii ballaarinaynaa si aan wadada ugu xaarno waxa loo yaqaano kortbanenettet oo ah shabakad looga shaqeeyo Garoomada diyaaradaha, halkaas mar kale looga sii gudbi doono in wadanka oo dhan lagu duulo qaab elektronik ah.

Hadda Norway ma leh diyaarad Elektronik ah laakiin sanadaha soo socda ayaa la filayaa in tii ugu horeysay la howlgeliyo.

– Waxaan ognahay in isticmaalka diyaaraduhu sii badanayaan mustaqbalka, sidaas darteed waa muhiim in la qaado talaabooyin la xiriira bay’ada. Marka koowaad in diyaaradaha loo bedelo shidaalka biogas. Hadda 1,25 milyan oo liitar Biogas ah ayaa loo isticma alaa garoonka Oslo ayuu yiri Vidar Helgesen wasiirka bay’ada.

