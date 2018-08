Digniino ku aadan roobab mahiigaan ah oo ku soo fool leh Norway

Machadka saadaasha hawada oo ka digay roobab badan oo ka da’a galbeedka, koonfurta iyo bariga dalkan.

Isha warka: NTB

Machadka ayaa sheegay in roobab mahiigaan ah laga filayo inay ka da’aan gobolada Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Oppland iyo Hedmark. Waxay sheegaysaa saadaashu in xaalado adag ka abuurmi karaan roobaabkaas hase yeeshee aanay jirin cabsi aad u daran, waxaana la xusay in roobabku da’ayaan maalinta khamiista laguna wado inay socdaan muddo lix saacadood ah.

Roobabkan ayaa la sheegay inay dhib gaarsiin karaan dadka biyaha oo kor noqda darteed.

– Qiimayn iyo talaabooyin ka hortag ah ayaa loo baahan yahay ayuu machadka saadaashu ka yiri arrintan.

