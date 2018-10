Dukaanka Euronics oo magacii laga bedelay

Kadib markii heshiis iibsi wadashaqayn ah uu dhacay ayaa magacii laga bedelay. Dadka u qibrada u leh oo ka dhawaajiyey inuu noqon doono dukaan badeeco raqiis ah gada.



Dukaanka qalabka elektroniga iibsha ee Euronics ayaa laga bedelay magaciisii kadib isbedel ku yimid lahaanshihiisa iyadoo loo bixiyey Elon. Dukaankan ayaa heshiis cusub oo beec la galay dukaamada Heimilistæki ee laga leeyahay Island, Veikon Kone oo laga leeyahay Filand, Hvidt iyo Frit oo laga leeyahay Denmark iyo Elon oo laga leeyahay Sweden.

Odd Gisholt oo ka tirsan machadka ganacsiga ee Institutt for Marketing ayaa rumaysan in ay feker fiican tahay in magaca laga bedelo dukaanka kadib heshiiska cusub ee iibsiga.

-Waxay abuuri kartaa wax xoogaa tartan suuqa alaabta elektroniga ah ee Norway sidaas ayey ku socotaa hadda, Power iyo Elkjøp ayaa suuqa haysta halka Euronics uu wax ka haystay. Waxay heli karaan awood fiican oo wax iibsi dhanka tartanka wax suuqa ayuu yiri Gisholt oo u waramayey Nettavisen.

Magaca cusub ee la qaatay oo ah Elon ayaa leh 483 dukaan oo ku yaalla Sweden waxaana lagu wadaa inuu hadda noqdo dukaanka ugu weyn ee Electroniga ee dalalka laysku yiraahdo Norden.

Dukaamada Euronics ee ku yaalla Norway ayaa horey u ahaa 50 dukaan oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwa dhexe, waxaana sidoo kale la sheegay in dukaamada Elkjøp ay yihiin 140 halka Power uu leeyahay 120 dukaanka.

