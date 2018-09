Erdogan oo ay booqasho rasmi ah uga bilaabatay Jarmalka

Recep Tayyip Erdogan wuxuu rajaynayaa in booqashadiisa saddexda maalmood ee Jarmalku ay bog cusub furi doonto.

Isha warka: NTB

Booqashada Erdogan ayaa imaanaysa muddo dheer oo ay labada dal ee Turkiga iyo Jarmalka uu u dhexeeyey xiriir aan wanaagsanayn.

Erdogan oo maanta ka degay garoonka diyaaradaha Tege ee Berlin ayaa sida qorshaysan la kulmi doona mas’uuliyiin badan oo oo ka tirsan dalkaasi Jarmalka iyadoo la filayo inay kulamadaasi noqdaan kuwa albaabadu u xiran yihiin.

Subaxa jimcaha ayaa la qorsheeyey in Erdogan ay is arkaan madaxweynaha Jarmalka Frank-Walter Steinmeier. Waxaa intaas kadib qorshaysan in uu Erdogan La qadeeyo ra’iisul wasaaraha dalkaas Angela Merkel.

Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay inuu rajaynayo in booqashadani ay bog cusub u furi doonto xiriirka labada dal, laakiin waxaa jira mudaaharaadyo ka dhan ah oo ay wadaan kooxaha mucaaradka

