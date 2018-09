Høyre oo raba in gaadiidka dadweynaha Oslo laga dhigo lacag la’aan

Høyre wuxuu soo jeedinayaa in bilaash laga dhigo raacista gaadiidka dadweynaha qaybaha ku dhow bartamaha magaaladad si dad badan ugu adeeg doontaan magaalada hoose.

Waxaa diyaariyey: Jørgen Berge

- Sababta ka dambaysa in aan soo jeedino arrintan waa hoos u dhac ku yimid kasoo adeegashada bartanka magaalada (sentrum), iyadoo ay jiraan shirkado musalafay. Waxaa kaloo jira arrimo badan oo isku xiriirsan, laakiin waxaa jirta oo kale in dowladda hoose ee Oslo ay adkeeyeen in gaadiidka uu soo dhex galo magaalada hoose sidaas darteed waa inaan helnaa hab kale oo soo jiita in magaalada la soo dhexgalo ayuu yiri Eirik Lae Solberg oo ka tirsan Høyre una waramayey Nettavisen.

Solberg ayaa qaba in gaadiidka bilaashka ah uu qaasatan u sahlayo qoysaska carruurta leh inay u soo adeeg doontaan gudaha magaalada.

- Waxay tusaale ahaan arrintaani u fududaynaysaa qoysaska carruurta leh inay baabuurtood dhigtaan goobaha ka koreeya wadada Ring 1 kadibna ay gaadiidka dadweynaha si bilaash ah ugu qaataan gudaha sentarka magaalada iyagoon muddo badan baco sii qaadi, arrintan oo sidoo kale qusaysa dadka waaweyn ayuu yiri.

