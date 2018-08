Jawaabo adag oo laga bixiyey hadal kasoo jeeray Erna Solberg

Ap iyo LO oo jawaab adag ka bixiyey dalka ra’iisul wasaaraha ee ku aadan in la kordhin doono waqtiga shaqada dalka ilaa iyo 43 saacadood todobaadkii.

Isha warka: NTB

Ra’iisul wasaaraha Norway Erna Solberg ayaa digniin ku bixisay in loo baahan yahay in tiro badan ay ku biiraan suuqa shaqada dalka haddii ay taasi dhici waysana la kordhin doono waqti la shaqada ee dalka si aanuu isbedel ugu imaan habka caawinta ee dalka.

Waxay sheegtay ra’iisul wasaaruhu in waqtiga shaqada oo hadda ah 37,5 saacadood todobaadkii laga dhigi doono 43 saacadood si meeshiisa loogu hayo habka caawinta bulshada ee dalkan (velferdsordning).

Madaxa LO Hans-Christian Gabrielsen ayaa sheegay in ay hadalkaasi uu yahay wax laga argagaxo.

– Marka koowaad waxay hadiyado siinayaan kuwa qaniga ah, iyagoo canshuur badan ka dhimaya kadibna waxay leeyihiin dadka caadiga ahi waa inay shaqeeyaan waqti dheeri ah iyo in ay helayaan caawimaad liidata. Waa arrin aad u xun mana u malayn karo inay run tahay ayuu yiri madaxa LO oo u waramayey ABC Nyheter .

Sidaas si la mid ah waxaa qaba Arild Grande oo madax ka ah guddiga shaqada ee xisbiga shaqaalaha.

– Hadda waxay dowladdu fasaxday 25 bilyan oo krone oo canshuur dhimis loo siiyey kuwa qaniga ah, markaas ayaa la leeyahay waxaa biilkaan oo dhan loo dirayaa dadka shaqaalaha ah ayuu yiri Grande oo u waramayey Fri Fagbevegelse .

Wuxuu sheegay in uu qabo in ay dowladdu ku fashilantay xagga shaqada iyo in ay dad badan geliso suuqa shaqada si ay shaqaystaan iyo in la hagaajiyo shaqada dalka.

