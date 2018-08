Jonas Gahr Støre oo lagu eedeeyey inuu jabiyey shuruucda nabadgelyada

Wuxuu qaatay telefoonka shaqada mar uu Ruushka booqday sidaas waxaa yiri Per Sandberg.

Waxaa diyaariyey: Heidi Schei Lilleås

Guddoomiyaha xisbiga shaqaalaha ee dalkan Jonas Gahr Støre ayaa ka mid noqday wasiirada ku eedaysan in ay telefoonada shaqada ula safreen wadamo halistoodu badan tahay.

Waaxda socdaalka ee UD ayaa u xaqiijisay wargeyskan Nettavisen in guddoomiye Støre uu qudhiisu jabiyey xeerarka nabadgelyada dalka.

-Waqtigii uu Jonas Gahr Støre ahaa wasiirka arrimaha dibadda sannadihii (2005-2012), ma wuxuu telefoonka adeegga ula safray dalka Ruushka?

- Markii ay caadi noqotay in shaqaalaheenu ay telefoonka adeegga haystaan, waxay wasaaradu samaysay tilmaamo qoraal ah ee sida loo isticmaalayo sannadkii 2010, taasoo ku taariikhaysneed 14. juni 2010. Tilmaamahaas waxay lahaayeen in aan telefoonka adeegga caadiyan loo ogolayn in loola safro wadan ay ka imaan karto khatar sirdoon. Waxaa muuqata inay jirtay in waxbadan la isticmaalayey weliba 2010 ka hor, ayuu yiri madaxa xiriirka ee UD, Frode Andersen oo u waramayey Nettavisen.

Andersen wuxuu intaa ku daray:

- Wasiirkii arrimaha dibadda xilligaas Jonas Gahr Støre wuxuu u safray 7. maarso dalka Ruushka (Kaliningrad) sannadkii 2011. qarashaadka lagu soo dalacay telefoonka adeegu wuxuu cadaynayaa in la isticmaalayey intii safarkaas lagu jiray. Støre Wuxuu booqday Murmansk 14. oktober 2009 iyo Moskva 2. februar 2010. labada safarba qarashaadka telefoonka lagu soo dalacay waxay muujinayaan in safarka lagu isticmaalayey.

Nettavisen ayaa intaas kadib la xiriiray Per Sandberg oo wax ka waydiiyey arrinta.

- Waa maxay jawaabta aad ka bixinaysaa arrinta ah in Støre uu jabiyey xeerarka isticmaalka telefoonka gacanta safarkiisii Ruushka.

- Taasi waa mid, yaa ku xiga ayuu su’aalay Sandberg oo fariin u soo diray Nettavisen

