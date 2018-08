Khubaro: Culayska xil ka xayuubinta Trump oo soo kordhaya

Culays saarka maxkamadeed ee xil ka qaadista madaxweyne Donald Trump oo sii kordhi doona tan iyo inta laga gaarayo doorashada dhexe ee Nofembar marka la eego kiisaska Manafort- iyo Cohen, sidaas waxaa qaba qubarada.

Isha warka: NTB

– Waxaan rumaysanahay in xil ka xayuubintu ay kor iyo hoos imaanayso inay cadaato waqtiga doorashada dhexe. Waa mid aan laga fursan karin in dimuqraadiyiintu ay si sax ah u qaadaan ayuu yiri Rob Stutzman oo u waramay New York Times.

Arrintan waxay timid kadib markii qareenkii hore ee Trump, Michael Cohen heshiis la galay xeer ilaalinta una sheegay in uu bixiyey lacag la siiyey labo haween ah oo sheegay inuu galmo la sameeyey Trump.

Halista xil ka xayuubin lagu sameeyo Trump way sii saa’idaysaa ayuu kasoo xigtay Politico ilo ku dhow aqalka cad.

– Tani waxay hoosta ka xariiqaysaa muhiimada doorashada dhexe iyo haysashada codka aqlabiyada ee kongreska. Haddii Nancy Pelosi uu noqdo guddoomiyaha aqlabiyada, Trump wuxuu wajihi doonaa xil ka qaadis ayaa laga soo xigtay il wareed oo republikan ah.

