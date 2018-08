Krone-ka Swedishka oo uu ku yimid hoos u dhac ay ugu dambaysay muddo hore

Adeegga xaduuda oo raqiisaya iyo krone-ka sweden oo hoos u socda kana hooseeya kan Norway.

Sida laga soo xigtay - Aksjeanalyser.com lacagta Krone-ka sweden ayaa is barbar dhig loo sameeyey tan Norway, waxaana tan Norway saraysaa illaa 0,91.

sannadihii ugu dambeeyey lacagaha SEK/NOK waxay u dhexeeyeen 0.90 illaa 1.05. waxaase hadda muuqata in isbedel ay xilli hore ugu dambaysay uu soo noqday.



Waxaa lagu wadaa inuu Kroneka Swedhisku hoos u sii dhaco taasoo keeni karta in si raqiis ah looga soo adeegto deegaanadda xuduuda ku teedsan, waxaana la filayaa in raqiisnimadaas ay socoto hal sano illaa laba sano.

Qiyaasaha ayaa tibaaxaya in loo badinayo kroneka dalkaasi uu hoos u sii dhaco qiimaha ahaan sanadaha soo socda.

