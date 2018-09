Labada arrimood ee sababa dhimashada ugu badan Norway

Illaa iyo 77 qof ayaa u geeriyooday maanshood dalkan, halka 63 ay u dhinteen shilal gaadiid. Waaxda samatabixinta oo codsatay in kor loo qaado dadaalada ka hortagga.

Isha warka: NTB

Waxay u muuqataa dhammaadka sannadkan 2018 inay markii ugu horeysay dadka u geeriyooda ku hafashada biyaha ay ka badan yihiin kuwa u dhinta shilalka kula dhaca baabuurta.

Hay’adaha ka shaqeeya howlaha samatabixinta ayaa dowladda ka dalbaday in kor loo qaado dadaalada ka hor tagga ah isla markaana miisaaniyadda boos laga siiyo arrintan.

– Ka hortagga dhimashada ka dhalata hafashadu waxay muhiim u tahay sida badbaadada waddooyinka oo kale, waxaan sidaas darteed ka dalbanaynaa dowladda iyo baarlamaanka in muhiimad la siiyo in meel fiican miisaaniyadda looga daro sannadka soo socda. Tirakoobka aan wanaagsanayn ee kasoo baxay shilalka maanshoodka ee waqtiga xagaaga waxay noo sheegayaan in la qaado olole heer qaran ah oo yoolkiisu yahay in la dhimo tirada shilalka hafashada ayey tiri xoghayaha guud ee hay'adda samatabixinta Rikke Lind oo soo saartay warsaxaafadeed.

Bishii agoosto oo keliya waxaa naftooda waayey afar ragga iyo afar haween ah kuwaasoo u dhintay hafasho. Labo kam id ah shilalkan waxay ka dhaceen Telemark, halka inta soo hartay ay ka dhaceen Oppland, Østfold, Rogaland, Sogn iyo Fjordane, Trøndelag iyo Finnmark.

Dadka maanshood ayaa la sheegay in 16 ka mid ah ay sannadkan ku geeriyoodeen xilli ay dabaalanayeen waxaana la sheegay in da’doodu ay ka yartahay 25 sano.

