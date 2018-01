Listhaug oo ka Shaqaynaysa Sharci ka Dhan ah Sh. Saciid Raage

Wasiir Sylvi Listhaug (Frp) oo si adag uga hor timid booqashada Sheekh Saciid Raage ee Stavanger

Isha warka NTB

Wasiirka soo galootiga Norway Silvi Listhaug ayaa weerartay sheekha Somaaliyeed ee Saciid Raage oo dhawaanahan booqasho ku joogay magaalooyin ku yaalla wadankan, kana jeedinaayey muxaadarooyin kala duduwan.

Wasiiradda oo qoraal email ah u dirtay wargayska Rogalands Avis ayaa sheegtay in Sheekh Saciid Raage uu qabo in la dili karo qofka diinta caaya iyo in haweenku muslimiinta ah aysan guryahooda ka bixi karin haddii aysan jirin arrin muhiim.

– Haddii uu taageersan yahay imaamku in la dilo qofkii diinta caaya, taasi waxay gabi ahaanba ka soo horjeedaa qiimaha nolosha reer galbeedka ayey tiri Listhaug oo intaas ku dartay inay hadda ku howlan tahay in ay soo jeediso sharci tilmaamaya in dalka aysan soo geli karin wadaada jeediya haddalada nacaybka xambaarsan. Waxay intaas ku sii dartay in Danmark ay horey u dhaqan gelisay sharci noocaas oo kale ah.

Sheekh Saciid ayaa waxaa marti qaaday xarunta islaamiga ah ee Muslimsk Fellesråd Rogaland. Afhayeen u hadlay xarunta oo lagu magacaabo Summer Ejaz ayaa yiri -marka aan u dulqaadano Hege Storhaug iyo dadka kale ee islaamka Kiritikaareeya markaas waa inaan u dulqaadano in muslimeentu casuumaan dadka qaba fekerado kasoo horjeeda.

