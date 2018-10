Nav oo hilmaantay inay canshuurta ka goyso 4.000 iyo celin looga fadhiyo

4.000 qof oo ku xiran Nav ayaan 2018 laga jarin canshuurtii laga rabay qalad ka yimid Nav dartiis hadda oo laga rabo dadkii inay soo celshaan lacagtaas.

– Khad ka jiray Nav dartiis ayaa qaar ka mid ah dadka caawimaadda ka helayey Nav aan laga jarin canshuur kadib markii kaarkii bilaashka ahaa la dhaafay. Tani waa wax laga qoomameeyo ayey qaybeed ka tirsan Nav Magne Fladby oo fariin qoraal ah u dirtay Aftenposten.

Dhanka kale waxaa la sheegay in culays dhaqaale ay la kulmeen laga soo bilaabo julaay dadka qaata lacagaha sida nuuca loo yaqaano dagpenger oo la siiyo dadka shaqayn jiray balse aan hadda shaqo haysan iyo nuuca kale ee arbeidsavklaringspenger. Dadkan ayey Nav hadda ka goysaa canshuur dheeraad ah si lacagtii ku baaqatay looga jaro.

Xildhibaan Karin Andersen (SV) ayaa sheegtay in dad badan ay la daalaa dhacayaan bixinta kirada guryaha iyadoo si adag uga jawaabcelisay qaladka intaas la eg inuu ka dhaco Nav.

– Waa arrin xun oo aad loo cambaareeyo in qaladka nuucaan ah uu dhaco iyo in dadka dhaqaale xumadaan la liicayey sidaan loola dhaqmo. Iyadoo awalba haysan haysan lacag ku filan ayuu haddana horaanba la isticmaalay lacagahan, qaladkan oo kalena caadiyan ma sahlana in qofku arko ayey tiri Andersen.

