NAV oo malaayiin lacag ah ku bixinaysa in dadka ku tiirsan shaqo helaan

Wasiirka shaqada Annike Hauglie (H) oo ka dalbaday shaqabixiyeyaasha inay uga qaybqaataan si mutadawacnimo ah.

Riix halkanNorsk

Diyaarintii: Jørgen Berge

qorshaha suuq gelinta dadka ku xiran ama kaalmada ka hela Nav ayaa kasoo muuqatay misaaniyadda dib u eegista lagu sameeyey oo dowladda looga codsaday in Nav lagu xoojiyo 36 xubnood oo qaabilsan xagga suuqa shaqada kana caawiya shaqo bixiyeyaasha inay qaataan shaqaale cusub.

-Si shaqooyin loogu helo dad badan waxaa loo baahan yahay xiriir adag oo u dhexeeya NAV iyo loo shaqeeyeyaasha. Marka aan ka hadlayo loo shaqeeyaha waa wax soo noqnoqda, waxay codsadaan xiriirka qof joogto ah ayey tiri wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Anniken Hauglie (H) oo u warantay Nettavisen.

Sida horey loogu xusay bayaankii Jeløya dowladda ayaa u isticmaalaysa 12,6 milyan oo krone dadaalka wax looga qabanayo suuqa shaqada iyo ka qaybgalkaba.

Wasiir Hauglie ayaa dhanka kale sheegtay in in la adkeeyo xiriirka suuqa ay ka dhigan tahay fursado shaqo iyo is haleeshiinta shirkadaha iyo shaqo doonayaasha, waxay xustay in ujeedada waxaas oo dhan loo samaynayo ay tahay in dadka Nav ku tiirsan loo wareejiyo shaqo caadi ah.

Mest sett siste uken