Norway oo ballan ku qaaday inay  Krekar ka saari doonto dalkeeda

Mar hadii Talyaaniga lagu xukumo, wuxuu joogi doonaa halkaas, taas waan ka taxadari doonaa ayuu yiri Per-Willy Amundsen oo u waramay Nettavisen

Wasiirka Caadaladda Norway ayaa sheegay inuu balan ku qaadayo inuu wadankiisa ka mamnuuco wadaadka muslimka ee Krekar oo muddaba loo haystay inuu ku lugleeyahay fal argagixisanimo, dhawaana lagu wado in maxkamad Talyaaniga ku taal la saaro.

Wadadkaan iyo dhowr qof oo kale ayey maxkamad ku taal dalka talyaaniga la saari doonaa dhowr bil kadib, iyadoo booliska gaarka ah ee talyaaniga ay baaritaan ku hayaan arrimihiisa.

-Dowladda Norway ayaa ka war sugaysa xukunka ay ku ridaan maxkamadaha Talyaanigu wadaadkan, taasoo haddii lagu xukumo argagixisanimo ay rabaan in ay dhahaan wadankii lagu xukamay ha lagu xiro.

- Ma dhici doonto inuu Norge dhexdiisa si xor ah isaga dhex socdo. Haddii lagu xukumo Talyaaniga halkaas ayuu joogi doonaa, taas waan ku dadaali doonaa, ayuu yiri wasiirka caddaaladda Norway.

- Talyaanigu waa wadan sharci leh mana filaayo in lagu xukumo dil, sidaas darteed wax culays ah uma arko inuu halkaas ku noolaado ayuu yiri wasiirka oo intaas ku sii daray – Tani waa arrinta ay tahay in la cadeeyo marka waqtigan la gaaro. Mana arko wax hortaagan oo culays ah in Krekar loo gacan geliyo Talyaaniga waana laba arrimood oo kala duwan in talyaaniga loo gacan geliyo iyo in Ciraaq lagu celiyo.

Wadaadkaan Krekar oo ka soo jeeda Kurdida Ciraaq ayaa muddo ku xirnaa Norway iyadoo lagu tuhmay argagixiso nimo, waxaana uu wadankan yimid sannadkii 1991 kii.

