Norway:  Qiimaha shidaalka oo cirka isku shareeray iyo krone-ka oo xoogaystay

Shidaalka oo jooga meeshii ugu saraysay muddo afar sano iyo krone-ka Norway oo xoogaysanaya.

Riix halkan Norsk



Waxaa diyaariyey: Stig Martin Solberg

-Qiimaha shidaalka ayaa weli si xoog ah kor ugu socda gaarayna 85 dollar fuustadii, sidoo kale krone-ka ayaa dib u shaqeeyey ayuu qoraal ku baahiyey falanqeeye Joachim Bernhardsen oo ka tirsan Nordea Market.

Arrintan ayuu saldhig uga dhigay cunaqabataynta lagu soo rogay dalka Iiraan kaasoo laga cabsi qabo in shidaalkii loo baahnaa la waayo. Durbaba shidaalkii laga soo dhoofin jiray Iiraan ayaa yaraaday.

Wuxuu sheegay in korukacaan ku yimid qaaliyoobidda shidaalka uu saaciday in lacagta krone-ka ay ka soo rayso waqtiyadii ugu dambeeyey. Waxaa dhinaca kale muuqda in lacagaha kale sida Eurada ay hoos u soo dhaceen.

Heshiis cusub oo ku saabsan wax isdhaafsiga oo dhex maray Maraykanka, Canada iyo Mexico kaasoo bedelaya heshiiskii horey u jiray ee Nafta ayaa u muuqday isna inuu wax ka bedelay suuqa dhaqaalaha iyo sarifka.

Mest sett siste uken