OSLO: Tigidhada ay carruurtu ku raacaan gaadiidka dadweynaha oo wax laga bedelay

KRF oo dhaliishay aragtida ku aadan go’aankaan.

Riix halkan Norsk

Waxaa Diyaariyey: Jørgen Berge

Mas’uulka u qaabilsan dowladda hoose ee Oslo arrimaha deegaanka iyo gaadiidkaLan Marie Nguyen Berg (MDG) ayaa ku dhaawaqday dhawaan in isbedel lagu sameeyey habka ay carruurta iyo dhalinyartu u raacaan gaadiidka dadweynaha iyo qiimaha tigidhada ay ku raacaanba.

«Waxaan ku tillaabsanay go’aan ah in carruurtu ay si bilaash ah ku raaci karaan gaadiidka dadweynaha illaa iyo da’da 6 sano. Sidoo kale waxaa la kordhiyey da’da dhalinyarta ku safri kara tigidhada carruurta oo laga dhigay 16 sano illaa 18 », ayey Berg ku qortay barteeda Facebook iyadoo xustay in carruur badan ay si bilaash ah u safri doonaan sannadka dambe.

Erik Lunde oo madax ka ah guddiga golaha deegaanka Oslo ee KRF ayaa sheegay inay iyagu lahaayeen soo jeedinta ah in wax laga bedelo qiimaha iyo da’da carruurta ay ku raaci karaan gaadiidka dadweynaha, xilli uu u waramayey Nettavisen.

«Mar aan isla hindisahaan soo jeediyey anigoo u hadlayey KrF hal sano iyo bar ka hor MDG way ka codeeyeen ayuu yiri Erik oo dhanka kale sheegay inay iyagu soo jeediyeen in carruurta 4 illaa 6 sano ay lacag la’aan ku raacaan gaadiidka dadweynaha halka xisbiga kale ee Rådt ay soo jeediyeen in dhalinta u dhaxaysa 16 illaa 18 sano ay ku raaci karaan gaadiidka tigidhka carruurta

Mest sett siste uken