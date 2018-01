Qofkasta wuxuu ku diri doonaa sykmelding Komputar

Laga bilaabo Isniinta dadka shaqaalaha ah ee dalka oo dhan waxay ku diri doonaan codsiyadooda lacagta jirada iyo shaqada jiro uga fariisashadaba si elektronic ah ama Digital.

Isha warka NTB

Wixii hadda ka bilowda codsiyada shaqa jiro kaga maqnaanshaha (sykemelding) iyo lacagta jiradda (sykepenger) waxay noqon doonaan kuwo laga dhex dalbado komputarka goboladda dalka oo dhan.

– Tan macnaheedu waxay tahay in dhammaan loo shaqeeyeyaashu ay isku diyaariyaan inay la wareegaan codsiyada oo ku imaanaya Altinn. Markii shaqaaluhu uu doorto inuu isticmaalo habkan digitaalka ah waxaa halkaas ku dhammaanaya codsiyada oo warqad ahaan loo soo gudubsado ayey tiri Sigrun Vågeng ah agaasimaha waaxda shaqada iyo caawimaada.

Sannad walba waxaa la soo saaraa 3,5 milyan oo sykmeldinger ama codsiga qofka shaqaynaya marka uu jirado uu soo qorto, kuwaasoo haatan looga shaqeeyo qaab warqad ah.

– Ujeedadu waa in la yareeyo shaqa xannuun kaga maqnaanshaha. In komputer laga dhigo codsiyadan waxay sidoo kale hoos u sii qeexaysaa qaabka goobaha shaqada looga caawin karo in arrinta dabagal lagu sameeyo ayey tiri Vågeng.

