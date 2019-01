Ra’iisul wasaare Theresa May oo dib u furaysa wada hadaladii Brexit-ka

Ra’iisul wasaare May oo ka codsatay baarlamaanka hoose ee dalkeeda inay u igmadaan inay mar kale dib u bilowdo wadahadaladii EU.

Isha warka: NTB

Iyadoo dhawaan uu socon waayey qorshaheedii heshiiska Brexit-ka ayna soo baxayaan murano ku aadan waqooyiga Irland ayey ra’iisul wasaare Theresa May waxay codsanaysaa in dib loo bilaabo wadahadalo lala galo Midowga Yurub.

May waxay sheegtay in ay codsan doonto in wax laga bedelo heshiiska qudhiisa si ay uga jawaabto walaaca baarlamaanka Ingiriisku ay ka qabaan.

– Waxaan aan ka hadlayaa ma ahan warqado isdhaafsi laakiin waa wax ka beddel cad oo sharciyeed ee heshiiska ka bixitaanka ayey tiri May oo talaadadan la hadlaysay baarlamaanka aqalka hoose ee dalkeeda.

May waxay sheegtay in arrintani ay ka dhigan tahay dib u furidda heshiiska ka bixitaanka, arrintaasoo ay ku tilmaantay mid aysan xiiso badan u qabin EU.

– laakiin waxaan rumaysanahay in aan xaqiijin karo wax ka bedelada nuucaas oo kale ah inta aanaan ka bixin EU ayey tiri.