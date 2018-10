Ra’yi ururin: saddexdii qof labo ayaa qaba in lacagta bomku ay badan tahay

Inta badan noorwiijiga oo rumaysan in aanay dawladdu bixin qayb ku filan qarashka dhismaha waddooyin cusub.

Waxaa diyaariyey: Magnus Blaker

Iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay la sameeyey goobo badan oo hor leh oo lagu qaado lacagta Bomka gaar ahaan hareeraha iyo gudaha Oslo ayaa waxaa soo baxaya diidmo shacab oo arrintaasi ku aadan.



Ra’yi ururin uu sameeyey wargayska Nettavisen ayuu ka soo baxay ra’yi dad weyne oo aqlabiyadiisu tahay in dowladdu ay maalgelin yar ku samayso dhismaha waddooyinka.

Dadkii la waydiiyey su’aasha ayaa 62,3 boqolkiiba ku jawaabay inay rabaan in ay dowladdu maalgeliso bomka, halka 4,4 boqolkiiba ay qabaan in lacagta bomka la kordhiyo.

Wasiirka gaadiidka Jon Georg Dale (Frp) oo u waramay Nettavisen ayaa sheegay in arrintani aysan ahayn lama filaan.

Wuxuu sheegay wasiirku in uu danaynayey in la dhimo lacagta bomka marar badan aysana shaki ku jirin in ra’yi kala duwanaan ka jirtay habka maalgelinta ayna arrintaan sidoo kale ku soo qaadeen miisaaniyadda qaranka.

Wuxuu sheegay inay hadda go’aamiyeen qorshe lagu dhimayo tirada shirkadaha bomka oo laga soo dhimay 60 lana gaarsiiyey illaa 5 shirkadood.

Waxay kale oo cod ururintani muujisay in dhammaan xisbiyada dalka ay ka dhex jirto soo dhaweyn la’aan laga muujinayo lacagta bomka ee la kordhiyey meelo badan.

