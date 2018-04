Raymond Johansen oo difaacay xaaladda magaalada Oslo

Madaxa maamulka Oslo Raymond Johansen (Ap) oo rumaysan in caasimadda waji xumaynayo.

Isha warka: NTB

Duqa magaalada Oslo oo hoosta ka xariiqay in deegaanada Holmlia iyo Groruddalen ay yihiin kuwa nabadgelyo ah oo jawigoodu degan yahay.

Johansen ayaa ka falceliyey habka xaalada deegaano dhowr ah oo ka tirsan Oslo loo turjumay, wuxuuna sheegay in arrintani keenayso in feker qaldan la tusayo dhalinta Holmlia.

– 97 boqolkiiba dhalinyarta ku nool meelahaas marna soo gelin dadka booliisku daba joogaan. Inta soo hartay oo ah saddex boqolkiiba labo ka mid ah waa kuwo hal mar dambi galay, halka qaybta soo hartay ay yihiin gaangiistaro ayuu yiri Raymond Johansen oo u waramayey VG.

Hadalkan duqa magaalada ayaa yimid xilli dhawaanahan ay marar shaqaaqooyin ka dhaceen dhowr meelood oo Oslo ka tirsan.

Jimcihii 20. april ayey dhalinyaro rabshad oogayaal ah dhagxaan ku tuureen waardiyaha xaafadda Groruddalen taasoo abuurtay in howlihii amniga deegaanadaas wax laga bedelo.

Wasiirka cadaalada Tor Mikkel Wara (Frp) ayaa muddo ka dib ku xoojiyey booliiska deegaanka 30 askari, arrintaasoo duqa magaaladu uu soo dhaweeyey.

– Dabcan way fiican tahay in la dego goobahaas. Anigu waxaan deganahay Alna waxbaana ka dhaca mar mar, waxaanan ka shaqaynaynaa sidii wax looga qaban lahaa laakiin waxaa xun in sawir xasilooni daro ah laga muujiyo ayuu yiri mar kale.

