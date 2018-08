Laga bilaabo 1-da agoosto waxaa mamnuuc ah in shaqaalaha xannaanadda carruurta (barnehage) ay xirtaan indhashareer, burka iyo wixii la mid ah.

Riix halkan Norsk

Isha warka: NTB

Iyadoo si guud uu u dhaqan gelay sharci guud oo mamnuucaya in indhashareerka lagu xirto goobaha waxbarashada dalkan Norway ayaa si gaar ah loo xusay goobaha xannaanada carruurta.

– Ma aqaan in arrintani ay dhib keentay ama in shaqaalaha xannaanadu ay ka dhawaajiyeen in aan u baahanahay in si guud loo mamnuuco ayuu yiri Steffen Handal oo madax ka ah waaxda waxbarashada Norway.

Mamnuucistan ku aadan walxaha wajiga daboola inay qaataan shaqaalaha xannaanada carruurta oo uu sharciyeeyey baarlamaanka Norway Juuntii la soo dhaafay ayaa la dhaqangeliyey 1. August oo maantadan ku beegan, wuxuuna keliya quseeyaa wajiga dharka lagu dedo ee ma quseeyo xijaabka intiisa kale.

Dhanka kale wadanka Danmark ayaa isna arbacada dhaqangeliyey sharci cusub oo mamnnuucaya in la isticmaalo dhammaan dharka wajiga daboola sida Indhashareer, burka ama dhar kale oo wajiga dabooli kara.

Qofka wajigiisa soo daboola ee lagu arko dalkaas ayaa la ganaaxayaa lacag dhan 1000 krone, iyadoo illaa afar jeer la ganaaxayo uuna gaari karo ganaaxaasi illaa 10000 krone.

Sida uu qoray wargeyska Politiken.dk. wadanka Denmark 150 oo haween ah ayaa xirta indhashareerka ama nuuca kale ee burka, waxaana la filayaa in dibadbax arrintaas looga soo horjeedo la qabto.

Mest sett siste uken