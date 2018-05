Waxay codsadeen sharciyeynta daroogada lala dhuunto.

Waxaa diyaariyey: Halvor Ripegutu

- Ulama jeedo in dukaamada vinmonopolet sharci dabiici ah ama in alkohoolku boos dabiici ah ku leeyahay bulshada, hase yeeshee waxaa muhiim ah in sharci loo dejiyo daroogada qaab halisteeda lagu dhimi karo ayuu yiri Rasmus Hansson oo ah afhayeen howlgab ah oo u oo ka tirsan xisbiga deegaanka MDG una waramayey Nettavisen.

Hansson oo fasaxii todobaadkii la soo dhaafay waqti la qaatay ururka dhalinyaradda xisbigiisa ayaa soo jeediyey in daroogada hadda mamnuuca ah la sharciyeeyo iyadoo lagu xadaynayo qataraha ka imaan kara iyo dhaawaca ay u gaysan karaan dadka isticmaala.

Arrintan ayaa noqon karta in alkoholka oo cilmi baarayaal baddan aamisan yihiin inay gaysan karaan dhibaato weyn si adag loo xanibo weliba si ka adag xashiishka oo maanta ah mid mamnuuc ah. Xisbigaan ayaa qaba in daroogada mid weliba lagu qiyaaso dhibka ay gaysan karto, lana wada sharciyeeyo.

