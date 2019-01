Stoltenberg: Trump Waa in dhab loo qaato.

Xoghayaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg oo ka digay in loo maleeyo in Donald Trump loo maleeyo inuusan qabin wax uu afka ka sheegayo.

Isha warka: NTB

Xoghaya guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa ka hadlay arrimo la xiriira waxa uu madaxweynaha Maraykanku ka aamisan yahay xaaladda isbahaysiga isagoo naqdiyey warar horey looga sheegay Trump.

- Waxaan qabaa inaysan caqli ahayn in aan dhab loo qaadan waxa uu leeyahay ayuu yiri Stoltenberg oo la hadlayey wakaaladda wararka NTB.

– Qofku wuu ka ra’yi duwanaan karaa isaga, haddii ay ahaan lahayd cimilada, ganacsiga iyo su’aalo kale oo aragtiyo kala duwan laga qabi karo sida isbahaysiga NATO laakiin in meesha la keeno in la yiraahdo wuxuu leeyahay wax uusan aamin sanayn taasi caqli maaha ayuu yiri.

Wargeyska The New York Times ayaa horey u qoray janaayo dhexdeeda isagoo soo xiganaya xubno sare oo ka tirsan aqalka cad in dhowr jeer sannadkii hore ee 2018 uu madaxweynaha Maraykanku soo hadal qaaday inuu doonayo in USA ka baxdo NATO.

Waxaa jirtay in muddo kadib uu xaqiijiyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump inuu boqolkiiba boqol taageersan yahay NATO.