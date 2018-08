Sylvi Listhaug oo aqbashay inay noqoto guddoomiye ku xigeenka Frp

Sylvi Listhaug waxay la wareegaysaa xilka ku xigeenka xisbiga Frp kadib markii uu Per Sandberg xilkaas ka degay.

Isha warka: NTB

Sylvi Listhaug ayaa sheegtay in ay aqbashay inay u tartanto xilka guddoomiye ku xigeenka xisbiga Frp oo lagu wado in shirweynaha golaha dhexe ee xisbigaas lagu doorto gu’ga soo aadan. Waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in loo dooran doono xilkaas lana siin doono kalsoonida sida ay u sheegtay Dagbladet.

Waxay sheegtay inay ka xun tahay in Per Sandberg oo ka tago xilkaas.

– Per wuxuu joogay sannado badan, wuxuuna u sameeyey xisbiga shaqo wanaagsan, waxaan aqaanay Per tan iyo sannnadkii 2001 ayey tiri Listhaug oo intaas ku dartay inay waafaqsan tahay inay lagama maarmaan ahayd falkii uu isku casilay iyadoo xustay in safarkii Iiraan iyo kadiba ay xasaasiyad ka abuurantay gudaha.

Waxay sheegtay inay si hoose ula xiriiro doonto xubnaha xisbiga ee wax doorta aysana arrintu ku xirayn in ay noqoto guddoomiye ku xigeenka xisbiga iyo in kale.

Wasiirka beeraha Jon Georg Dale ayaa u sheegay Radio Norge ka hadlay in Listhaug noqoto guddoomiye kuxigeenka Frp.

– Waxaan aaminsanahay in Sylvi Listhaug ay qaban doonto howl wanaagsan ayuu yiri.

