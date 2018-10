Trump oo wafdi sare u diray Sucuudiga, boqorka oo uu telefoon kula hadlay

Donald Trump wuxuu diray wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo oo Sucuudiga kala hadli doona arrimo la xiriira wariyihii la waayey.

Isha warka: NTB

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa markii uu telefoon kula hadlay boqorka Sucuudiga Salmaan kalana hadlay arrintii wariyihii la waayey Jamal kadib diray wafdi sare oo ka socda isaga.

Wafdiga Pompeo ayaa maanta u ambabaxay magaalada Riyaad si ay wada hadalo ugala yeeshaan boqorka lana lafa guraan arrinta wariyahaas, wuxuuna wafdiga maraykanku sidoo kale u safri doonaa Turkiga.

Trump oo la hadlay warbaahinta kadib hadaladii telefoon ee uu la yeeshay boqorka ayaa sheegay in boqorku uu si cad ugu sheegay in uusan wax war ah u hayn arrinta wariyahaas, wuxuu intaas ku daray in falkani ula muuqdo jariimo.

