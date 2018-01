UDI: Oo Soo Saartay Maanta War ku Saabsan Qaxootiga

Tirada qaxootiga yimid sannadkii tegay iyo meelaha ay ka yimaadeen.

Isha Warka NTB

1.252 ka mid ah qaxootigan waxaa laga soo qaaday dalalka Talyaaniga iyo Giriiga, iyadoo la fulanayo heshiis ay yurub wada gaartay, waxayna kala koobnaayeen dalal badan.

– Bilihii ugu dambeeyey 2017 waxay ahaayeen xilligii ay soogalootigii ugu tirada yaraa yimaadeen marka dib loogu laabto sannadkii 1995, sidaas waxaa ku warantay waaxda socdaalka Norway.

Marka dhanka kale lays barbar dhigo tirada qaxootiga ee sanadihii ka horeeyey kii tagay waxaa ka muuqata kala duwanaansho weyn tusaale ahaan 2016 waxaa Norway magangelyo ka codsaday 3.460 qof halka sannadkii ka horeyey ee 2015 ay yimaadeen 31.145 qofood.

UDI waxay farta ku fiiqday in Norway dadka yimid ay hoos u dhaceen marka loo eego dalalka kale ee Nordiske laysku yiraahdo marka laga reebo Finland oo iyadana ay hoos u dhaceen dadkii magangelyada waydiisan jiray.

– Xaaladaha dalalka kale ee Yurub waxay muujinayaan in magangelyo doon badan ay imaanayaan weli, taasi waxay horseedaysaa hubinti la’aanta in magangelyo doon cusub ay yimaadaan Norway mustaqbalka, mase jirto wax muujinaya in dhawaanahan ay soo kordhayaan qaxootiga imaanaya dalkan, ayuu yiri agaasimaha UDI Frode Forfang.

