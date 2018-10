Waaxda cuntada oo hilib xumaaday ka helay maayaado ku yaal Oslo

Kadib howlgal weyn oo hubin ah magaalada Oslo ayaa lagu helay hilib dhaafay waqtigii la cuni lahaa oo lagu dul arkay raadka jiirka.

Waxaa diyaariyey: Trond Lepperød

OSLO (Nettavisen): saddex maqaayadood ayaa la xiray qaar kalena waxaa loo diiday inay sii shaqeeyaan kadib howlgal weyn oo lagu hubinayo goobaha cuntada ee magaalada caasimadda ah ee Oslo.

Howlgalkaan hubinta ah oo ay ka qaybqaateen booliiska, waaxda cuntada (mattilsynet), Nav iyo waaxda canshuurta ayaa laga helay goobaha qaar hilib aanay suurto gal ahayn in la cuno oo ay ka muuqdaan raadadka jiirka sida saxaradiisa oo kale.

- Tani ma ahan waxa ugu xun ee aan aragno, ma ahan wax aan caadi ahayn in la arko wixii aan halkaan ka helnay oo kale. Waxaan sidoo kale aragnaa in howlaha koontoroolku ay natiijo fiican dhalayaan ayey tiri Marit Kolle oo ka tirsan Mattilsynet una waramaysay Nettavisen.

Mattilsynet ayaa sheegtay in howlgaladii maalmahan ay ku xireen saddex goobood isla markaana ay labo goobood mamnuuceen in ay sii shaqeeyaan. Mattilsynet waxay kaloo tilmaameen mar ay u waramayeen Nettavisen in aysan goobahaan magac dhabayn sababtoo ah iyadoo kiisaskooda ay baaris ku hayaan hay’ado kale.

