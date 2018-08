WHO oo ka digaysa cudurka jadeecada ku faafaya Yurub

Ururka caafimaadka adduunka ee (WHO) ayaa sheegay in ay isi soo tarayaan dalalka Yurub oo loo baahan yahay in la qaato tallaalka jadeecada. Waxay sheegtay hay’addu in tirada qaaday cudurkan ay wax badan ka badan tahay tiradii sannadkii hore.

Riix halkan Norsk



Isha warka: NTB

llaa iyo 41.000 kiis oo uu u gudbay cudurka jadeecadu ayaa la diiwaangareeyey intii u dhaxaysay bilihii Janaayo iyo Juun, tiradaasoo koror ka muuqdo marka loo eego sannadkii 2017. tirada inta qaaday sannadkaas ayaa ahayd 24000 taasoo afar jeer laalaabantay tan iyo sannadkii 2016, iyadoo sannadkan rubicii ugu horeeyey uu xannuunkani dilay 37 qof, iyadoo sannadkii hore ay u dhinteen 35.

–Kadib heer hooseeyey oo ay joogtay 2016 waxaan aragnay koror aad u weyn dadka qaaday cudurkan. Waxaa intaas dheer inuu ku faafay dhul ballaaran sidaas waxaa tiri agaasimaha WHO u qaabilsan Yurub oo lagu magacaabo Zsuzsanna Jakab.

Waxay sheegtay hay’addu in todobada wadan ee kala ah Faransiiska, Georgia, Giriiga, Talyaaniga Ruushka, Serbiya iyo Yukrayn lagu arkay 1000 kiis oo cudurkan ah afartii bilood ee sannadkan ugu horeeyey, waxaana la sheegay in wadanka Yukrayn oo ah kan ugu badan 53 wadan oo Yurub ah la diiwaangeliyey 23,000 iyadoo 14 qofna ay u dhinteen isla Serbiya.

Mest sett siste uken