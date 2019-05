- Antoine Griezmann er skuffet over at Barcelona-spillerne ikke ønsker ham

Spansk avis hevder at stjernene på Camp Nou har sagt tydelig ifra at de ikke ønsker franskmannen.

For kort tid siden gjorde Antoine Griezmann det klart at han kommer til å forlate Atlético Madrid denne sommeren. Siden har ryktene svirret rundt hvor den fransk superstjernen kunne være på vei.

Barcelona har blitt nevnt av flere medier som den klubben som skal være mest interessert i å hente VM-vinneren, mens i England har det også blitt rapportert at Manchester United er interessert.

For to år siden var United klubben som ble koblet med en overgang for Griezmann, mens det var Barcelona som hyppigst ble nevnt i hans forbindelse sommeren 2018. Begge gangene valgte han å bli i Atlético Madrid.

Ikke ønsket

Selv om en overgang virker å ligge i lufta for 28-åringen, så tyder veldig mye på at Barcelona ikke blir neste stoppested. For nærmere to uker siden rapporterte nemlig Sport at Griezmanns navn ikke klinger godt i garderoben på Camp Nou.

Avisen sier at Barcelona-spillerne anser Griezmann som «persona non grata» etter at han sist sommer laget en dokumentar i forkant av å kunngjøre sin beslutning om å bli værende i Atlético Madrid.

Dokumentaren med navnet «La Decisión» (Valget) fulgte Griezmann underveis mens han vurderte hvorvidt han skulle signere for Barcelona, eller bli værende i Atlético Madrid. Måten Griezmann sa nei til Barcelona på skal ha skapt varige men, skriver avisen.

Spillerne anser Griezmanns oppførsel som «uverdig», og skal heller ikke anse han som en spiller som er nødvendig for Barcelona på dette tidspunktet. Avisen hevder at dette temaet skal ha vært diskutert i Barcelonas garderobe.

Der skal man også ha kommet frem til at man sender feil signal til de unge spillerne i klubben dersom man velger å hente franskmannen etter at han «lekte katt og mus» med Barcelona.

Derfor skal spillerne ha sagt klart og tydelig ifra til ledelsen ifra at de ikke ønsker at Barcelona skal hente Antoine Griezmann. Dette kom til syne på forsiden av Sport 18. mai. «Garderoben sier NEI til Griezmann» var den enkle meldingen.

Messis kalde skulder

Nettopp denne forsiden har blitt et tema for Antoine Griezmann, skal vi tro Sport. De skriver nemlig at franskmannen overhode ikke er fornøyd med å ha funnet ut, via Sports forside 18. mai, at dersom Barcelona forsøker å signere ham, så vil han ikke bli gitt en varm velkomst.

Barcelona-spillernes kalde skulder til Griezmann sies å ha kommet til syne på pressekonferansen før tapet i Copa del Rey-finalen mot Valencia der Lionel Messi ble spurt om de hadde likt å ha Griezmann på laget:

- Vi har ingen mening om Griezmann, var den korte og konsise meldingen fra Messi den gang. Den spanske avisen hevder at Griezmann selv ikke vet hvorfor situasjonen har blitt som den har blitt.

Han skal ha forsøkt å sende følere til spillere i Barcelona-garderoben for å finne ut hvor skoen trykker, men skal ikke ha fått noe positivt resultatet tilbake. Det har ført til at Griezmann nå venter i spenning på å høre om Barcelona signerer han eller ikke.

Franskmannen har en utkjøpsklausul på 120 millioner euro (rundt 1.2 milliarder kroner) fra 1. juli. Han har kontrakt med Atlético Madrid frem til 2023.

Griezmann var toneangivende for det franske landslaget som sikret seg VM-gull i Russland sist sommer. Der scoret angrepsspilleren blant annet i finalen mot Kroatia.

Denne sesongen har Griezmann levert totalt 21 scoringer på 48 kamper for Atlético Madrid, som til slutt endte på andreplass i LaLiga (bak nettopp Barcelona) og røk ut i åttedelsfinalen av Champions League.