- Atlético Madrid halverer prisen på Saul Niguez

Den spanske midtbanespilleren skal stå høyt oppe på ønskelisten til Manchester United. Nå skal Ole Gunnar Solskjær ha mottatt en positiv beskjed, ifølge engelsk avis.

Som Nettavisen tidligere har rapportert skal Manchester United være svært interesserte i den spanske mitbanespilleren.

Niguez skal ifølge spanske aviser ha en utkjøpsklausul på 150 millioner euro, samtidig skal Atlético tidligere ha krevd opp mot 125 millioner pund for spanjolen, ifølge Daily Mail som igjen refererer til engelske Metro.

Nå melder samme avis at Madrid-klubben skal ha kuttet kravet sitt med hele 40 millioner pund. Atléticos prisforlangende skal nå ligge på 85 millioner pund for 25-åringen, skriver Daily Mail.

Pogba-erstatter

Informasjonen skal være positive nyheter for Solskjær som er på jakt etter en ny midtbanespiller som kan forsterke troppen. Det skal også være nødvendig all den tid Paul Pogba fremdeles skal ønske seg til Real Madrid i løpet av 2020.

Det er ikke kun Manchester United som skal ha Saul i kikkerten. Også Chelsea skal være svært interessert i spanjolen og London-klubben skal vurdere et fremstøt allerede i januar.

ØNSKET I ENGLAND: Saul Niguez er på ønskelisten til Manchester United og Chelsea ifølge engelske aviser. Foto: Gabriel Bouys (AFP)

Chelsea har fått opphevet sin overgangsnekt og kan igjen være aktive på markedet fremover.

For Manchester Uniteds del kobles de med flere spillere inn mot vinterens overgangsvindu. Blant den som har blitt nevnt oftest er norske Erling Braut Haaland, som har hatt en knallsesong i Red Bull Salzburg.

Den engelske storklubben skal virke sikre på at de klarer å lande en overgang for Haaland. Solskjær skal også ha besøkt den norske 19-åringen og hans «team» i Salzburg fredag.

Lørdag formiddag skrev The Athletic-journalisten Sam Piliger at «Manchester United er stadig mer selvsikre på å signere Erling (Braut) Haaland i januarvinduet.»

Må selge for å kjøpe

Spanske AS melder at et Niguez-salg skal åpne opp for signeringen av Edinson Cavani fra PSG. Diego Simeone skal ønske å selge unna for å kunne investere på spiss-plass og ser på Niguez som en ideell spiller å sende til England, slik at de kan frigjøre kapital til nytt blod.

Avisen skriver at Atlético trenger å selge for mellom 80-90 millioner euro for å kunne ha råd til en ny spiss.

25 år gamle Saul har spilt 249 kamper og løftet både La Liga- og Europa League-trofeet med Atlético.

Atlético Madrid ligger i øyeblikket helt nede på en 7.plass i La Liga, utenfor europacup-plassene.

Manchester United på sin side skal i tillegg til Saul ha flere navn på sin ønskeliste før januar-vinduet åpner. Engelske Jadon Sancho har vært nevnt som et mulig mål for Solskjær, men det gjenstår å se om stortalentet er villig til å flytte på seg til Premier League allerede i januar.

Manchester United tar i mot Everton til Premier League-kamp søndag kl 15.00 på Old Trafford. Kampen kan du også følge direkte i vårt livesenter.

