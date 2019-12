- Atlético Madrids jakt på stjernespiss kan sende Saúl til Manchester United

Den spanske storavisen AS melder at det spanske hovedstadslaget fort kan måtte selge sin stjerne for å finansiere nytt stjernekjøp.

Manchester United skal være i full sving med planleggingen for de neste overgangsvinduene, og skal vi tro spansk presse kan Atlético Madrids Saúl stå høyt på ønskelisten.

Ifølge AS så er interessen «ekte og veldig sterk» fra Ole Gunnar Solskjærs klubb rundt en overgang den spanske midtbanedynamoen. De er uansett påpasselige med å hevde at «en overgang vil ikke være lett».

Det skal uansett være grunnlag for å tro at Diego Simeones mannskap kan være villige til å selge unna i vinter for å selv gjøre klar plass til en utpreget målscorer, skal vi tro avisen.

Stjernesalg

De skriver nemlig at Atlético trenger å selge for mellom 80-90 millioner euro for å kunne ha råd til en ny spiss, og det skal være PSG-angriper Edinson Cavani som står øverst på ønskelisten.

Avisen skriver at for laget som spiller sine hjemmekamper på Wanda Metropolitano, så er det helst ønsket at de får solgt unna Thomas Lemar, som ikke har slått til etter sin overgang fra Monaco for halvannet år siden.

Det fører til at nestemann på lista er Saúl. Det har tidligere blitt hevdet fra blant andre The Telegraph at den spanske landslagsspilleren har vært et navn som har blitt nevnt på Old Trafford.

Ifølge AS så skal en overgang i sommer ha vært aktuell dersom Paul Pogba hadde forsvunnet til Real Madrid. Da den overgangen strandet, ble også Saúl værende i Madrid.

Atlético skal uansett ha forsøkt å fornye kontrakten til Saúl i flere måneder nå uten at de har fått dette på plass. Han har en utkjøpsklausul på 150 millioner euro som strekker seg frem til 2026, skriver AS.

Denne sesongen har Saúl vært en av Diego Simeones best betrodde i Atlético Madrid-troppen. Han har spilt både sentralt på midtbanen, som kantspiller og spilte også backen da Atlético Madrid møtte Barcelona tidligere i desember.

Av utespillerne er han den som har spilt flest minutter denne sesongen for laget i røde og hvite striper. Kun keeper Jan Oblak står med flere spilte minutter denne sesongen enn Saúl.

Store kjøp?

For Manchester Uniteds del kobles de med flere spillere inn mot vinterens overgangsvindu. Blant den som har blitt nevnt oftest er norske Erling Braut Haaland, som har en knallsesong i Red Bull Salzburg.

I november ble det meldt av engelske The Athletic at Ole Gunnar Solskjær og United lå i førersetet, og at de kom til å kaste seg inn i kampen om 19-åringen som snart overgangsvinduet åpnet seg.

Senere fulgte storavisen The Times opp med å skrive at det er ventet at United kommer til å legge inn et bud på Haaland så snart vinduet åpner 1. januar 2020.

Det er ikke bare Saúl og Haaland som nevnes i forbindelse med en overgang til Old Trafford. Også Borussia Dortmunds engelske stjerneskudd, Jadon Sancho, har blitt nevnt i forbindelse med en overgang til United.

Veldig mye vil uansett avhenge av hvordan lagene gjør det i Champions League, og for Saúl og Atlético Madrid sin del så kan det hele være over allerede på onsdag.

Skulle Atlético avgi poeng hjemme mot russiske Lokomotiv Moskva, mens Bayer Leverkusen tar seieren mot Juventus, så er nemlig det spanske storlaget slått ut av turneringen.

Atlético Madrid var tapende Champions League-finalist både i 2014 og 2016, begge gangene var det byrival Real Madrid som ble for sterke i Europas gjeveste klubbturnering.