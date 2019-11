- Barcelona interessert i Haaland, men storklubben er skremt av prislappen

Hevder Barcelona vurderer Erling Braut Haaland (19) som en langsiktig erstatter for Luis Suarez (32).

Den spanske storklubben følger i likhet med mange andre europeiske storklubber nøye med på utviklingen til Haaland.

Barcelonas klubbledelse føler imidlertid at prislappen Red Bull Salzburg skal ha satt på den norske landslagsspilleren er for høy, skriver ESPN.

Ryktene vil ha det til at den østerrikske klubben har antydet til mulige kjøpere at de vil ha 100 millioner euro for Haaland.

ESPN skriver at de har snakket med kilder i Barcelona som forteller at de ikke vil prøve seg på Haaland dersom Salzburg ikke senker prisen betydelig.

Klubben ser imidlertid på Haaland som en mulig erstatter for Suarez som snart fyller 33 år.

Eksperten tror Haaland står på listen



La Liga-ekspert Petter Veland vil ikke utelukke at Barcelona kan være interessert i den norske landslagsspilleren og sier at det er naturlig med mange rykter om Haaland om dagen.

- Det har vært sånn i noen måneder nå, at den ene storklubben etter den andre angivelig skal være interessert. Det blir ofte en snøballeffekt av dette. Jeg tipper at det er realisme i at navnet til Erling Braut Haaland står på blokka i en eller annen form hos de aller fleste storklubbene. Det hadde vært rart om en så ung spiller som er toppscorer i Champions League etter fire runder ikke stod på listen til de aller største klubbene. Det er en naturlig konsekvens av alt som har skjedd, forklarer Veland til Nettavisen.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland svarte på spørsmål fra leserne for Nettavisen.

Han synes det er vanskelig å spå hvilken klubb Haaland ender opp i, men føler seg ganske trygg på at nordmannen blir solgt i løpet av januar eller til sommeren.

Skulle Haaland ende opp i Barcelona mener Veland at det i så fall vil være en litt utypisk signering av den spanske storklubben.

- De har ikke for vane å hente inn en sånn spillertype. Den forrige jeg kommer på er Zlatan Ibrahimovic. Før der er det Henrik Larsson, sier Veland.

Han påpeker at Larsson og Ibrahimovic i utgangspunket også er litt forskjellige, men at Haaland har noen likhetstrekk fra begge to.

- Når det gjelder Zlatan så er det den naturlige sammenligningen at han er høy, teknisk god og litt «cocky» i intervjusituasjoner. Med Henrik Larsson så er det på samme måte som Lars Lagerbäck trekker frem, at han oppsøker de riktige rommene og at han forstår fotball på en veldig riktig måte, forklarer Veland.

Det er imidlertid ti år siden Barcelona signerte Ibrahimovic uten at det ble en spesielt god match.

Veland påpeker likevel at Suarez snart må erstatter og vil til tross for Barcelonas historikk ikke utelukke at Haaland kan ende opp hos storklubben.

- Jeg tenker egentlig litt det samme som da Barcelona-, Real Madrid-, Liverpool- og Bayern München-ryktene gikk om Martin Ødegaard, at det er naturlig at koblingen er der, at det er et stykke frem dit, men at det kan skje, forteller Veland.

FAR: Alf-Inge Haaland sier det første halvåret i Salzburg for sønnen er en læringsprosess inn mot neste sesong. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Pappa Haaland om den vanvittige prislappen



Det var italienske Tuttosport som i forrige uke hevdet at Salzburg har antydet at prisen på Haaland vil ligge på 100 millioner euro - over én milliard norske kroner.

Barcelona virker tilsynelatende å ikke være de eneste som er skeptiske til en slik pris.

Da Alf-Inge Haaland, Erlings far, gjestet morgenshowet til radiokanalen Talksport i forrige uke, gjorde han det klart at han ikke tror det vil være lurt av RB Salzburg å prise egne spillere for høyt.

- Red Bull har vist tidligere at de på en måte er en mellomstegsklubb, og hvis de skal rekruttere spillere i fremtiden, så kan de ikke sette en idiotisk prislapp på spillerne. Da kommer ingen til å ville dra dit, sa Haaland.

Konfrontert med uttalelsene, forteller Erling Braut Haaland at kommentarene får stå på farens regning.

- Jeg har ikke noe å si til det. Det er han som har sagt det, og sånn er det. Jeg fokuserer bare på å spille fotball. Det er jobben min og livet mitt, så sånn er det.

Haaland: - Ikke mitt fokus

Om de ikke klarer å få 100 millioner euro, så er det uansett ventet at Red Bull Salzburg kommer til å sitte igjen med en solid sum den dagen de selger 19 år gamle Haaland.

Den norske landslagsspilleren er toppscorer i både den østerrikske Bundesliga og Champions League.

Det har ført til at han stadig blir koblet til store europeiske fotballklubber.

Senest tirsdag hevdet italienske Gazzetta dello Sport at Napoli står klare til å bruke store summer på å hente Haaland og landslagskollega Sander Berge.

Haaland forteller imidlertid at han bruker lite krefter på alle ryktene.

- Nei, det er ikke fokuset mitt, det. Jeg tenker ikke så mye på det, sier Haaland til Nettavisen.

Møter Færøyene

I stedet fokuserer unggutten nå på Norges kommende kamp mot Færøyene i EM-kvalifiseringen.

Norge har minimale sjanser til å nå EM gjennom den tradisjonelle kvalifiseringen, men håpet ligger i å kvalifisere seg gjennom Nations League til våren.

Dermed blir fredagens kamp Ullevaal Stadion heller en fin mulighet til Haaland å vise seg frem for hjemmepublikummet uten for mye press.

Kampen på Ullevaal Stadion starter fredag klokken 18.00.