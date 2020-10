- Barcelona-president Bartomeu trekker seg

Det har stormet rundt Barcelona-president Josep Bartomeu de siste månedene. Nå ser hans tid i klubben ut til å være over.

Artikkelen oppdateres

Josep Maria Bartomeu har trukket seg fra sin stilling som president i FC Barcelona, melder en rekke spanske medier.

AS og Sport er blant avisene som melder at 57-åringen har takket for seg.

Også Norges La Liga-ekspert Petter Veland videreformidler nyheten til sine Twitter-følgere.

Tidligere i dag meldte Cadena Ser at det ikke ble noen avstemning rundt mistillitsforslaget mot Bartomeu og styret fordi de allerede hadde varslet at de ville trekke seg.

Det kom fram etter mandagens styremøte i den mektige storklubben.

Stjernespiller Lionel Messi rettet tidligere i høst krass kritikk mot Bartomeu og styret da han likevel valgte å bli i klubben.

- Jeg var ikke fornøyd og ville dra. Jeg har ikke blitt tillatt det på noen måte, og jeg kommer til å bli i Barcelona, for ikke å havne i en rettslig strid med klubben. Ledelsen av klubben under Bartomeu (Barcelona-presidenten) er en katastrofe, sa Messi blant annet i et intervju med Goal den gangen.

Samtidig skrev El Mundo at det finnes konkrete bevis som knytter Bartomeu til korrupsjon.