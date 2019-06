- Benitez er ferdig i Newcastle

Ingen samtaler med klubbledelsen om forlengelse.

Det er Daily Mail som sent lørdag kveld bringer nyheten.

Rafa Benitez har tilbragt tre sesonger på St James` Park, og er en populær skikkelse blant Newcastle-supporterne. Det er åpenbart ikke en følelse som deles av klubbeier Mike Ashley, som ikke har gjort et fremstøt for å beholde den spanske ringreven i klubben.

Kontrakten til Benitez utløper ved månedsskiftet, og skal vi tro Daily Mail, så er det ikke engang forventet at det vil være samtaler mellom treneren og klubbledelsen før dette skjer.

Benitez har innsett at hans tid i Newcastle er omme, og uenigheter om hvordan klubben skal operere på overgangsmarkedet i sommer skal være én av årsakene til at trener og klubb nå går hver sin vei.

Det later ikke til at Benitez vil ha problemer med å finne en ny arbeidsgiver.

Trener-profilen skal ha et lukrativt tilbud fra kinesiske Dalian Yifang på bordet, men det virker mest sannsynlig at han blir værende i England de neste månedene for å se om noe annet dukker opp.

Han skal også ha blitt vurdert som Claude Puels erstatter i Leicester forrige sesong, men ønsket da ikke å forlate Newcastle midt i sesongen. Jobben gikk dermed til Brendan Rodgers.