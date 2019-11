- Cristiano Ronaldo til oppvaskmøte med Juventus

Den portugisiske superstjernen skal ikke være spesielt fornøyd med å ha blitt byttet ut av sin italienske trener.

Cristiano Ronaldo skal ha vært lite fornøyd med behandlingen han har fått av trener Maurizio Sarri denne sesongen. Portugiseren ble byttet ut før timen spilt mot AC Milan sist seriekamp, hvilket skal ha forbannet Juventus' nummer syv.

Dette er andre gangen på en uke at 34-åringen har blitt byttet ut av Sarri. Han ble også tatt av banen i bortekampen mot Lokomotiv Moskva, da Juventus jaget vinnermålet på tampen av kampen i Russland.

Mot Milan skal Ronaldo ha stormet inn i garderoben etter å ha sendt Sarri et stygt blikk på vei av banen. Nå varsles det at Juventus ønsker å komme til bunns i hvor skoen trykker for portugiseren.

- Har ikke drible noen på tre år

The Mirror siterer nemlig Gazzetta dello Sport på at Juventus' direktører vil kalle Ronaldo inn til møte for å diskutere oppførselen hans den siste tiden. De hevder at det er direktørene Fabio Paratici og Pavel Nedved som ønsker møtet med Ronaldo.

Etter kampen mot Milan skal Sarri ha uttalt til italiensk presse at han tok av Ronaldo grunnet et trøblete kne.

- Han fikk en smell i kneet for en måned siden, og det påvirker ham. Når han trener med høy intensitet og spiller kamper, så føler han smerte. Han kan ikke trener for hardt, har problemer når han sparker ballen, sa Sarri.

Til Sky Sports Italia var tidligere Juventus- og Real Madrid-trener Fabio Capello veldig kritisk til måten portugiseren hadde prestert for «den gamle dame» i løpet av denne sesongen:

- Sannheten er at Cristiano Ronaldo ikke har driblet seg forbi noen på tre år. Jeg kommenterte LaLiga da han kjørte to overstegsfinter, og motstanderen ble stående igjen, sa Capello.

Selv om Cristiano Ronaldo har sine problemer i Juventus, så knuser han samtlige Serie A-stjerner i denne statistikken.

- Han er en super-mester på innsiden, den beste av dem alle, men nå har både Paulo Dybala og Douglas Costa scoret kjempemål. Dybala er i fantastisk form og kan utgjøre en forskjell, det samme kan Douglas Costa.

Costa ble byttet inn mot Lokomotiv Moskva, og ble den store helten da han sikret Juventus alle tre poengene på overtid i Russland. Dybala, på sin side, scoret kampens eneste mål da Juventus slo Milan.

Dette er ikke første gang Juventus-trener Maurizio Sarri har endt opp i klinsj med en av sine profiler. I sin tid i Chelsea kranglet han åpenlyst med førstekeeper Kepa Arrizabalaga underveis i ligacupfinalen.

Italieneren ønsket å bytte ut sin spanske målvakt til fordel for Willy Caballero før straffesparkkonkurransen mot Manchester City, men Arrizabalaga nektet å gå av banen. Sarri ga seg i jobben som Chelsea-trener etter forrige sesong.

Portugal-kongen

For Cristiano Ronaldos del så har sesongen startet helt på det jevne. Han står med seks mål og to målgivende på 14 kamper totalt for Juventus denne sesongen. Sist sesong endte han på 28 scoringer og ti målgivende for samme klubb.

Den portugisiske legenden forlot Real Madrid etter ni år klubben sommeren 2018 da italieneren skal ha lagt omlag 100 millioner euro på bordet. Siden har Ronaldo vært med å vinne Serie A, hvilket betyr at han er den eneste fotballspilleren til å vinne ligaen i England, Spania og Italia.

Selv om tilværelsen virker å være alt annet enn perfekt i Juventus, så stråler han for det portugisiske landslaget. Tidligere denne uken scoret han tre mål da portugiserne smadret Litauen på hjemmebane.

Det betyr at Ronaldo står med hele 98 scoringer på 163 landskamper for sin nasjon. Mannen fra Madeira ligger som nummer to over spillere med flest landslagsscoringer i sin karriere.

Han har fortsatt 11 scoringer opp til legendariske Ali Daei, som hamret inn 109 scoringer på 149 landskamper for Iran mellom 1993 og 2006.

Cristiano Ronaldo har i tillegg vunnet Gullballen fem ganger, og kan også vise til fem Champions League-titler, derav én er med Manchester United og fire med Real Madrid. Han har også vunnet EM og Nations League med Portugal.