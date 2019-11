- Diego Maradona ferdig som trener for Gimnasia de la Plata

Klubbpresidenten bekrefter på argentinsk TV at den legendariske argentineren er ferdig i jobben.

Den argentinske VM-legenden ble innsatt som ny trener for Gimnasia de la Plata 5. september, men har nå valgt å trekke seg fra jobben. Det bekrefter avtroppende Gimnasia-president Gabriel Pellegrino til TV-kanalen TNT Sports.

Klubben har til gode å legge ut en offisiell uttalelse om at Maradona har trukket seg fra jobben som trener.

Maradona ble hentet inn for å hjelpe klubben, som på det tidspunktet lå nær bunnen av tabellen i en argentinske toppdivisjonen. Det ble med kun åtte ligakamper med Maradona ved rorert.

På de åtte kampene tapte han fem og vant tre, hvilket betyr at Gimnasia ligger som nummer 22 av 24 i Argentina. Det er Maradonas gamle klubb, Boca Juniors, som trener øverst på tabellen.

Les mer: Historien om Diego Maradona

Presidentkampen

VM-helten fra 1986 ble hentet inn av nettopp president Pellegrino tidligere i høst, men da det ble klart at Pellegrino ikke ønsket å stille til nytt valg, så skal Maradona ha vært usikker på sin rolle.

Tirsdag ble det klart at den tidligere landslagssjefen for Argentina har valgt å trekke seg fra jobben som sjef for Gimnasia:

- Maradona er ikke lenger trener for Gimnasia. Han har sagt at han er her for å forene, ikke for å splitte. Han kom hit med godt mot og var mer skikket til å være trener enn noen av oss andre, sier Pellegrino til TNT Sports.

Videre bekrefter han at det er reservelagstrener Mariano Messera som får ansvaret for klubben etter at Maradona nå har valgt å trekke seg.

Ifølge den argentinske avisen Olé, så skal Maradona ha tidlig gjort det klart at dersom Pellegrino kom til å stille til gjenvalg i Gimnasia, så kom han til å fortsette som trener for klubben.

Da listene over de aktuelle kandidatene ble presentert mandag glimtet president Pellegrino med sitt fravær. Dermed var Maradona kjapt ute med å levere sin oppsigelse, skriver avisen videre.

Videre skriver avisen at legenden skal ha møtt opp på trening mandag «med tårer i øynene», der spillerne skal ha bedt ham om å bli værende som trener. Maradona skal dermed ha bestemt seg for å ta treningen, men har nå valgt å trekke seg fra jobben.

Det skal siden ha blitt gjort et forsøk å få Pellegrino tilbake på listene over kandidater for presidentrollen i klubben, men dette skal ha vært forgjeves.

Les mer: Hareide langer ut etter EM-bragden: - Om de bare hadde klart å holde kjeft

1986

59-åringen har på ingen måte hatt en normal trenerkarriere så langt. Han huskes kanskje aller best for sin tid som trener for det argentinske landslaget mellom 2008 og 2010.

Den gangen ledet han Lionel Messi & co til VM-sluttspillet i Sør-Afrika, der VM-vinnerne fra 1978 og 1986 måtte gi tapt for Tyskland i kvartfinalen.

Siden har Maradona trent i Midtøsten med Al-Wasl og Fujairah i De Forente Arabiske Emirater. I mai 2018 stjal han også overskriftene da han ble bekreftet som styreformann i den hviterussiske klubben Dynamo Brest.

Han forlot Hviterussland etter kort tid da det åpnet seg en mulighet i mexicansk fotball med Dorados de Sinaloa, som da spilte på andre nivå i det mexicanske ligasystemet. Maradona valgte å trekke seg da han ikke klarte å sikre opprykk med klubben.

For de aller fleste så huskes uansett Maradona aller best for det han leverte på banen. Han var den store, store stjernen på Argentina-laget som vant sitt andre VM i 1986, etter at Vest-Tyskland ble slått i finalen.

Maradonas storhetstid i europeisk fotball kom så i hans tid i Napoli mellom 1984 og 1991, der han sikret napolitanerne Serie A-tittelen i 1986 og 1987, samt UEFA-cupen i 1989.

Den legendariske argentineren var også innom Barcelona og Sevilla i Europa, samt nevnte Boca Juniors og Newell's Old Boys i Argentina.