- Engelsk fotball iverksetter drastiske tiltak som følge av koronaviruset

Engelsk storavis hevder at fotballen vil bli påvirket av nye møter hos engelske myndigheter denne uken.

Det er den engelske avisen The Times som hevder at engelske styresmakter setter i gang drastiske tiltak for å få kontroll på smittefaren rundt koronaviruset, og at dette direkte vil prege fotballen.

Det skal nemlig være ventet at under et møte som skal finne sted torsdag, så vil myndighetene bevege seg inn i en ny fase i kampen mot korona, og dette vil bety at engelske fotballkamper skal spilles for tomme tribuner.

The Times hevder at Premier League-sesongen ikke vil bli stoppet, slik mange tidligere har fryktet, men at supporterne ikke lenger vil ha tilgang til de diverse arenaene på kampdag.

KORONAVIRUSET: Slik påvirker det idretten

Vil ikke bli vist på puber

Det har tidligere blitt hevdet at et av krisetiltaktene som har vært vurdert er å avskilte hele ligaspillet, hvilket The Telegraph tidligere påpekte kunne ha frarøvet Liverpool ligatittelen.

Det ser ikke ut til å bli tilfelle, ifølge The Times, som også skriver at supportere med sesongkort og kampbilletter vil bli gitt tilgang til en strømningstjeneste, der de kan se kampene.

Et annet tiltak er at kamper ikke lenger vil bli vist på serveringssteder, som puber, rett og slett for å forhindre at folk smittes ved samling på steder for å se sitt favorittlags kamper.

I tillegg til dette vil ikke kamper bli vist på TV klokken 15 lokal tid (16 norsk tid), men de som har rettighetene til å vise kampene vil nå ha lov til å vise to kamper samtidig ved tidlig- og senkampene i helger. Dette vil gjelde lørdager, søndager og mandager, hevder avisen.

Videre er det hevdet at disse planene vil bli effektivisert så fort koronasmitten i Storbritannia bikker 500. Ifølge The Times skal tallet ha stått på 460 onsdag kveld.

Diskusjonene rundt de diverse tiltak skal myndighetene både ha tatt med den engelske ligaen (The Football League), det engelske fotballforbundet (The FA) så vel som Premier League.

Grunnen til hvorfor tiltakene blir å fortsette ligaspillet skal være at man ikke har kjennskap til hvor lenge korona-krisen kommer til å herje, og at man ikke ønsker å utsette ligaspillet da man ikke har kjennskap til nøyaktig hvor lang dette vil ta.

Det skal uansett være flere av de mindre klubbene som nå er bekymret for hvorvidt disse tiltakene vil ha en påvirkning på deres økonomi, da de er mer avhengige enn de større klubbene av pengene tjent på kampdag.

Ifølge The Times så vil Premier League bli ilagt gigantiske bøter økonomisk, som hevdes å ligge på flere hundre millioner pund, dersom de ikke fullfører TV-kontraktene de har inngått. Dette er noe klubbene igjen hadde måttet betale for, som sies å være en av grunnene til hvorfor man nå velger å gjennomføre sesongen.

Det kan fort bli en løsning at Premier League-kamper ikke vises klokken 15 lokal tid (16 norsk tid) slik at kamper fra lavere divisjoner står høyere i kurs hos streamingbrukere. Rett og slett for å forsikre om at man ikke mister all inntekt man ellers ville ha fått på kampdag.

KORONAVIRUSET: Følg vårt livestudio for siste nytt

Korona på kontinentet

Koronaviruset herjer på det europeiske fotballkontinentet, og det er flere av de største ligaene som nå har satt i gang drastiske tiltak i håp om å minske smittefaren på kampdag.

I Champions League har både kampene mellom Valencia og Atalanta, så vel som Borussia Dortmund og Paris Saint-Germain gått for lukkede dører denne uken, mens UEFA har valgt å utsette kampene mellom Roma og Sevilla, så vel som Inter og Getafe.

Sistnevnte har i tillegg også gjort det klart at de nekter å dra til Italia så lenge smittefaren er såpass stor som den er i landet. Klubbpresident Ángel Torres har gjort det klart de ikke kommer til å sette sine spillere i fare.

Onsdag kveld kom det også frem at Juventus-stjernen Daniele Rugani er blitt smittet av korona, og det spekuleres dermed i hvorvidt resten av superstjernene må settes i karantene som følge av dette.

Rugani er den første Serie A-spilleren som det er blitt bekreftet at har fått smitten. Italienske myndigheter har tidligere bestemt at absolutt all idrett i landet skal stoppes frem til april.

Man har tidligere forsøkt å spille kamper bak lukkede dører, og blant annet storkampen mellom nettopp Juventus og Inter ble spilt uten publikum den foregående helgen.