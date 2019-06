Onsdagens cup-farvel for mange storlag viser at forskjellen mellom øverste og tredje øverste divisjon aldri har vært mindre. Ett resultat kan lyve, men ikke mange.

Av Terje Liverød, fotballagent

Noen timer før cupkampen mellom Fram Larvik og Strømsgodset sendte jeg en SMS til Roger Iversen, treneren til Fram Larvik:

«Hei Roger. SIF er ikke bedre enn at dere kan slå de. Jeg tror derfor ikke dere skal legge dere for lavt. Fortell spillerne dine at de og laget ikke er dårligere enn ditto i Godset. Mitt tips er seier. Lykke til, Terje».

Roger svarte: «Hei Terje, helt enig. Og vi går derfor ut aggressivt med høyt press, for å vinne. Takk, Terje».

Ingen bombe

Poenget her er ikke at Fram vant. Når et lag fra nivå tre slår et lag fra nivå én i første runde i cupen betegnes det normalt som en liten «cupbombe». Noe dette ikke var for de som har sett Fram i år, og kjenner nivået i norsk eliteserie.

Tvert i mot. Jeg betraktet Fram som knepen favoritt før kampen. Som ble spilt slik Roger hadde meldt, og hvor de vant - helt fortjent.

Poengene her er ikke det at de vant, men dels at hele syv lag fra øverste divisjon ryker ut av cupen etter tredje runde - hvor to andre lag overlever på straffespark eller ekstraomganger - og hvor topplaget taper med fire mål mot et lag fra divisjonen under.

Og at slikt ikke skjer i noen seriøs og noenlunde brukbar liga. Ingen.

Og dels at amatørene fra Fram gikk på banen med selvtillit og visshet om at de, som spiller to divisjoner under et lag som skal være såkalt «profesjonelle», kanskje er bedre enn de. Noe de ikke bare gjennom en seier, men gjennom det å spille langt bedre fotball enn Strømsgodset, bekreftet at de er. Men selvsagt ikke skulle vært.

Og hvor min melding normalt sett, i en liga med et rimelig nivå, skulle ha vært omtrent som følgende:

«Hei Roger, tror dere bør legge dere lavt, pakk igjen bak, nøytraliser Hans og Even, putt Kåre halvt til venstre, angrip hurtig og håp på et mål».

Men nei, det var slett ikke nødvendig, fordi både Frams dyktige trener Roger Iversen, så vel som jeg og helt sikkert mange andre, visste at laget til Roger slett ikke er dårligere. Og hvor han som trener til og med gikk enda mere offensivt ut enn forventet. Noe som for ti, femten år siden ville vært helt utenkelig.

Svært svakt nivå

Fordi det ikke er normalt, men er betegnende for et svært svakt nivå i en historisk dårlig norsk toppserie hvor nivået mellom den øverste og tredje øverste divisjon aldri har vært mindre.

Ett resultat kan lyve, men ikke mange.

Dersom man betrakter norsk fotball fra utsiden, og samtidig ser og erfarer fotball i andre land, store som små, blir bildet ganske klart. Sett i en større sammenheng finnes det eksempelvis knapt det man kan kalle «talent» i norsk fotball. I hvert fall ikke som spiller i toppserien.

Noe som selvfølgelig har sine forklarlige årsaker, og som bekreftes gjennom det faktum at norske fotballklubber ikke lenger eksporterer spillere slik andre ligaer gjør. Og derfor ikke tar del i den internasjonale økonomiske fotballfesten. Og derfor faller stadig lenger etter i en ond sirkel.

Å endre dette, med dagens konstellasjoner, økonomi og ikke minst holdninger i norsk fotball, er i realiteten nesten umulig. Dersom man hadde foreslått at Vålerenga kun skulle ha ett lag bestående av de aller beste i hver av de aldersbestemte klassene, og overlatt all breddefotball til andre klubber, slik tilfellet er i alle gode lag og ligaer og det er nettopp derfor de er gode, ville det utløst et ramaskrik.

Til og med ordet «topping» fra tidlig alder er bannlyst i Norges Fotballforbund (NFF). Nettopp nevnte Iversen var med meg på et studieopphold i Schalke 04 for noen år siden, hvor disse kontrastene og forskjellene ble tydeliggjort.

Alene det at et forbundsting, bestående av hovedsakelig amatørklubber tuftet på frivillighet og dugnad skal bestemme over den profesjonelle delen av fotballen, er en inkonsekvens.

Hektet av internasjonal fotball

Første og enkleste skritt i en endringsprosess er å redusere antall lag i toppserien til ti lag. Noe som, selv det i dagens Fotball-Norge, synes helt urealistisk. Til tross for at sammenlignbare land som eksempelvis Østerrike og Sveits har nettopp det (ti og tolv lag). Men høyere omsetning - og med det derfor mellom to og tre ganger så store ressurser per klubb - og ikke minst konsentrasjon av gode spillere.

Utfordringene i norsk fotball er imidlertid så store og sammensatte at det i beste fall vil ta mange år før nedgangen kan stoppes. Har den ikke vært det før, så er norsk fotball i dag helt hektet av internasjonal fotball.

Det beste som kan skje kan være at cupfinalen spilles mellom Fram og et førstedivisjonslag, at landslaget ikke kommer til EM, og at alle norske klubblag ryker ut i europa-kvalifiseringer så fort som mulig. Både i år og de neste årene.

Hva gjelder det siste er det forsåvidt ikke veldig urealistisk. For kanskje er det dessverre kun det som må til for at man fatter hvor ille det egentlig står til med norsk toppfotball.

Som fortsetter sitt fall.