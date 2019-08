- Fernando Llorente klar for Napoli

Napoli henter tidligere Tottenham-spiller Fernando Llorente, melder Sky Italia.

Strømmen av spillere som forlater Premier League til fordel for Serie A denne sommeren fortsetter.

Fredag melder nemlig Gianluca Di Marzio i Sky Italia at Fernando Llorente har signert en toårsavtale med Napoli.

Llorentes kontrakt med Tottenham gikk ut etter forrige sesong, og spanjolen har vært koblet til blant andre Manchester United tidligere i sommer.

34-åringen ble aldri et førstevalg under Maurico Pochettinos ledelse, men var direkte avgjørende for at Spurs tok seg til Champions League-finalen forrige sesong.

I Napoli får han Carlo Ancelotti som trener og slutter seg til et lag som vant 4-3 borte mot Fiorentina i serieåpningen forrige helg.

Tidligere denne sommeren har Premier League-profiler som Alexis Sanchez, Romelu Lukaku forlatt Manchester United til fordel for italienske Inter.

Det er også ventet at Chris Smalling slutter seg til Roma på lån, og at Matteo Darmian returnerer til Italia før overgangsvinduet stenger førstkommende mandag.