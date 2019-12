- Fire ulike bud på Haaland

Fire klubber skal ha kommet med bud på Erling Braut Haaland, ifølge italiensk journalist.

Det skriver den anerkjente italienske Sky Sports-journalisten Fabrizio Romano på Twitter.

Romano hevder å vite at det nå foreligger fire bud på Erling Braut Haaland og at nordmannen snart vil bestemme seg sammen med sin familie, i tillegg til superagent Mino Raiola, om hvor han vil fortsette karrieren.

- Bud fra Manchester United, bud fra Juventus, bud fra Leipzig, bud fra Borussia Dortmund, skriver Romano på Twitter.

- Han vil spille

Tirsdag bekreftet sportsdirektør i RB Leipzig Markus Krosche at klubben har kommet med et formelt tilbud til Erling Braut Haaland.

- Vi har vist hva vi kan tilby han, og hvilken rolle han ville hatt i laget vårt. Nå er det opp til spilleren selv, uttalte Krosche til Kicker.

Nå kommer det altså opplysninger om at det er ytterligere tre europeiske storklubber som har konkrete tilbud inne på Haaland.

Romano kommer også med opplysninger om hva som er viktig for Haaland når han nå skal bestemme seg for neste klubb.

- Ole (Gunnar Solskjær) vet at han vil spille. Han ønsker å være en «starter». Det vil bli nøkkelen for hans neste steg. Solskjær vet at Haaland vil spille. Han vil ikke akseptere en klubb hvor han ikke får spille hver uke.

- For å få Haaland, må Manchester United eller Juventus love han at han blir en førstelagsspiller (og gi ham en strålende kontrakt). Det er derfor Bundesliga-klubbene fremdeles er med i kampen og kjemper.

La ut bilde

Tirsdag kveld begynte det å koke på sosiale medier etter at Haaland selv la ut et bilde der han signerer en Manchester United-drakt. Det satte ytterligere fart i ryktene rundt 19-åringen.

Like etter at bildet traff overflaten la Haaland selv ut en rekke bilder på Instagram.

Bildene viser at han i tur og orden signerer en Manchester United-drakt, en Genk-drakt, en Salzburg-drakt, en Leeds-drakt, en Napoli-drakt og en Bryne-drakt.

Nettavisen var tirsdag i kontakt med Salzburg rundt de seneste opplysningene rundt en mulig Leipzig-overgang, men klubben opplyser at det ikke er noe nytt å melde rundt Haaland, og at de ikke har noen kommentarer til budet fra Leipzig.

- Å gå til Leipzig vil bety business for Red Bull, med samme eiere som Salzburg og ingen problemer med overgangsklausul. Så Leipzig og også Dortmund må vurderes i kampen om Haaland, på samme måte som Manchester United og Juventus. Men kun spilleren må og vil bestemme, avslutter Romano på Twitter.