- Flere av Arsenals superstjerner ønsker seg bort fra klubben

Dette er noen av utfordringene som venter Mikel Arteta i Arsenal.

Mikel Arteta blir Arsenals neste manager - med mindre noe dramatisk skulle skje i siste liten rundt forhandlingsbordet.

Arteta skal torsdag morgen holdt en emosjonell avskjedstale på Manchester Citys treningsfelt, og reiste umiddelbart etter retning London for å ordne de siste detaljene med Arsenal.

LES OGSÅ: OVERGANGSVINDUET LIVE!

- Halve troppen ønsker seg bort

Nå skriver The Independent at det er litt av en utfordring som møter den tidligere Arsenal-spilleren når han nå tar på seg jobben med å gjenreise den gamle storheten.

Først og fremst må Arteta overbevise klubbens store stjerne, Pierre-Emerick Aubameyang om å bli værende i klubben. Avisen mener å vite at spissen aktivt jobber for å få til en overgang bort fra klubben, og at spilleren har gitt utrykk for at han ønsker seg til en klubb med større muligheter for å kjempe om troféer.

Independent går så langt som å påstå at Aubameyang er «desperat» etter et klubbskifte.

LES OGSÅ: Norge-talentet tok et tøft valg. Nå vekker han oppsikt i Tyskland

Tidligere denne uken gikk også spillerens bror, Willy Aubamayang, knallhardt ut mot Arsenals valg av Arteta som klubbens neste manager.

Det er dog ikke bare Aubameyang som må overbevises, skriver Miguel Delaney for The Independent.

Alexandre Lacazette og Granit Xhaka skal også vurdere fremtidene sine i klubben, og flere kilder skal ha fortalt avisen at dette er en tendens som har spredd seg til halve spillertroppen i klubben. Akkurat dette skal ikke være på grunn av Arteta, men heller klubbens manglende ambisjoner.

- Spillerne bryr seg ikke

I saken kommer det også frem at Arsenal-ledelsen selv er klar over at klubben trenger store utskiftninger i spillretroppen i tiden som kommer.

Arsenal skal i utgangspunktet håpet at de kunne kjøpe seg tid ved å ansette Ljungberg som midlertidig manager, slik at de ikke trengte å ansette en permanent manager før etter sesongen.

MISFORNØYD: Granit Xhaka nevnes også blant spillerne som ønsker seg bort fra Arsenal. Foto: (NTB scanpix)

Den planen ble fort skrinlagt da det ble tydelig at spillerne ikke responderte i det hele tatt. Arsenal har bare tatt 22 poeng fra 17 Premier League-kamper, og formen under Ljungerg skal ha satt frykt i Arsenal-ledelsen, som skal ha ansett dette som «nedrykksform».

LES OGSÅ: Fire nordmenn på topp seks: - Fantastisk norsk innsats

Ljungberg skal ha vært tydelig med Arsenal-ledelsen om at det er for mange spillere som ikke bryr seg, og at dette neppe ville endres før en permanent manager var på plass. Både Ljungberg og styret skal ha blitt sjokkert over nivået flere av spillerne har vist den siste tiden.

Nå blir det etter alle solemerker opp til Mikel Arteta å få orden på ting på Emirates.