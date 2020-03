- Flere Premier League må be spillere da lønnskutt etter utsette lønninger

De store økonomiske spørsmålene ligger an til å bli et hett tema i tiden som kommer for den engelske toppdivisjonen.

Fredag kom meldingen om at Premier League, den engelske ligaen (EFL) og den engelske spillerforeningen (PFA) retter seg etter det engelske fotballforbundet (FA) bekreftet for en tid siden, nemlig at fotballen i først omgang utsettes til 30. april.

I sin offisielle uttalelse gjorde de tre foreningene det klart at det er den tidligste mulige datoen for å fortsette spill i de to øverste divisjonene, men at de ikke kommer til å la fotballen rulle før de kan garantere for sikkerheten.

Det spekuleres derfor i engelske aviser lørdag at man belager seg på at Premier League heller ikke vil være tilbake når 30. april står på kalenderen. Grunnlaget for dette er selvfølgelig den pågående korona-pandemien som herjer i verden.

Les også: Etter trening gjorde United-stjernen noe uvant. Så fikk Solskjær nok

Ønsker økonomisk hjelp

Ifølge The Times skal lag for EFL ha bedt Premier League-lagene om økonomisk hjelp, men det skal ha kommet frem under en telefonsamtale at det er flere av de store klubbene som nå vil ha nok med å ta vare på seg selv.

Dersom Premier League stoppes grunnet britiske myndigheter vil nemlig det fort bety at ligaens lag går glipp av 750 millioner pund (rundt 9.7 milliarder norske kroner) i penger som skulle kommet fra TV-rettighetshavere.

I tillegg til dette skal visse klubber anse det som essensielt for deres økonomi at de får spilt kamper i Europa, og dersom fotballen ikke er tilbake til 30. april, er det flere som kan finne seg i seriøse økonomiske problemer, hevder The Times.

Det har gjort at temaet rundt spillernes lønninger har kommet opp, og under samtalen fredag skal temaet rundt lønnskutt og utsatte lønnsutbetalinger for spillerne ha vært tatt opp.

Ifølge The Times skal spillerforeningen ha vist sympati for klubbene som befinner seg i en vrien situasjon, men skal ha gjort det klart at deres fremst interesse ligger i å beskytte spillerne.

Det kommer frem i uttalelsen fra de tre foreningene at «vanskelige valg må taes for å minske det økonomiske slaget som følge av den midlertidige avbrytelsen i engelsk toppfotball, og skal sammen jobbe for å finne løsninger».

KORONAVIRUSET: Slik påvirker det idretten

Følger i Spanias fotspor?

The Times navngir ingen av Premier League-klubbene dette gjelder i sin sak, men uthever at det vil pågå stor møtevirksomhet i tiden som kommer for å finne løsninger på problemene klubbene nå møter.

Skulle Premier League-gigantene innføre et tvunget lønnskutt, så vil de følge i fotsporene til flere av de spanske toppklubbene. I Barcelona har man bekreftet at ansatte etter har gått ned i lønn eller blitt permittert under korona-krisen.

I Spania har man det som kalles ERTE. Dette er tiltaket et firma kan søke til den spanske staten hvorpå man får lov til å permittere eller minske arbeidstimene for sine ansatte for å vedlikeholde likviditet i krisesituasjonen. Dette har Barcelona nå benyttet seg av.

Det samme har Atlético Madrid og Espanyol valgt å gjøre for å passe på at utgiftene ikke blir for store i løpet av denne perioden. Det er også spekulert i om Real Madrid kommer til å velge å gjøre det samme, selv om dette ikke er blitt bekreftet.

Ifølge den spanske avisen AS så vil dette bety at arbeiderne vil ha krav på 70 prosent av deres betaling i løpet av de første 180 dagene klubbene har tatt ut en ERTE.

I Norge har flere av klubbene, deriblant Viking, Vålerenga og Haugesund, enten permittert hele eller deler av sine tropper for å kutte kostnader i løpet av pandemien som nå herjer.

Brann og Molde har blitt enige med sine spillere om å gå ned i lønn i den perioden som nå herjer, men har ikke foretatt permitteringer innad i spillertroppen sin i skrivende stund.