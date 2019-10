- Frode Kippe legger opp, men fortsetter som toppspillerutvikler i LSK

Det hevder Romerikes Blad onsdag.

Nyheten vil bli presentert på en pressekonferanse onsdag, skriver avisen.

41 år gamle Kippe vil ifølge Romerikes Blad få ansvar for å følge opp klubbens største talenter fra junioralder og opp på A-laget. Han vil jobbe tett med både utviklingssjef Toni Ordinas og hovedtrener Jörgen Lennartsson.

Mr. Lillestrøm

Stopperkjempen har denne sesongen mistet plassen sin på laget, og 2019 blir hans siste som toppfotballspiller.

Kippe ble nylig den eldste som har spilt for Åråsen-klubben. Kippe var da 41 år og 276 dager og passerte i helgen tyske Claus Reitmaier som voktet LSK-målet i 2005.

Kippe har også flest kamper for LSK gjennom historien og spilte sin 440. seriekamp for Lillestrøm mot Godset søndag.

41-åringen blir sett på som Mr. Lillestrøm og debuterte for kanarifuglene helt tilbake i 1997. Med unntak av korte opphold i Liverpool og Stoke har han spilt fotball i den gule drakta.

Han rakk også å få med seg åtte landskamper for Norge.

Snart storkamp

Pressekonferansen på Åråsen onsdag blir holdt i forbindelse med lørdagens storkamp mellom LSK og VIF.

Den har avspark 16.00, og mye borger for en svært interessant affære.

Ronny Deila og hans lag har ikke vunnet siden 5. juli og er under hardt press. Hvis Lillestrøm vinner kampen passerer de samtidig rivalene på tabellen. Hvis LSK taper vil de fortsatt ha nedrykksspøkelset pustende i nakken.

Det er med andre ord duket for et svært interessant derby lørdag ettermiddag. Ikke se bort fra at Frode Kippe får en utslagsgivende rolle i den kampen.