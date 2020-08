Maguire og to andre engelskmenn skal ha blitt funnet skyldig på flere punkter.

Saken oppdateres!

Harry Maguire skal være funnet skyldig på flere punkter.

Det hevder flere britiske medier tirsdag kveld, blant annet BBC og Sky Sports.

- Skyldig

- Alle tre tiltalte i Harry Maguire-saken er funnet skyldig på alle punkter, skriver blant annet Dan Roan i BBC.



De to andre det skal være snakk om er United-kapteinens bror, Joe, og en venn av brødreparet.

Ifølge Sky Sports er Harry Maguire funnet skyldig i grov vold, å ha motsatt seg arrestasjon og gjentatte forsøk på bestikkelser.

Rettsmøte tirsdag

Tirsdag møtte Harry Maguires advokat i retten i Mykonos. Maguire var selv ikke tilstede, etter at han flydde tilbake til England i helgen, men hans far var i rettssalen, ifølge The Mirror.

Der har advokaten uttalt seg om hendelsen og sier at to menn nærmet seg Maguires søster. De skal så ha dopet henne, til hun svimet av umiddelbart på stedet, skal advokaten ha sagt, ifølge Sky-journalist Martha Kelner.

United-kapteinen skal da ha bedt en sjåfør kjøre dem til sykehuset, men personen kjørte dem istedet til politistasjonen.

Ifølge Maguries forsvarer sparket politiet ham i beina og fortalte at hans «karriere var over» da han ankom politistasjonen.

Aktor hevder under rettsaken at Maguire skal ha sagt følgende på politistasjonen:

- Vet du hvem jeg er? Jeg er kaptein på Manchester United. Jeg er veldig rik. Jeg kan gi deg penger. Jeg kan betale deg. Vær så snill, la oss gå.