- Hele Valencia-laget er til salgs utenom én

Det kan virke som at det er full krise i Valencia om dagen.

På grunn av økonomiske problemer forårsaket av korona-pandemien, skal hele Valencia-laget være til salgs, utenom Jose Gaya, skriver Marca.

Dette skal klubbens nye trener Javi Gracia ha blitt fortalt, hevder den spanske avisen.

Flere profiler har forlatt klubben

Så langt denne sommeren har stortalentet Ferran Torres blitt solgt til Manchester City for rundt 25 millioner euro, i tillegg til Francis Coquelin og Dani Parejo som har gått til naboklubben Villarreal.

Parejo var kaptein for Valencia og gikk gratis til Villarreal.

Den enste spilleren som skal være sikret en fremtid i Valencia er Jose Gaya, men venstrebacken skal være ønsket av Barcelona.

Klubben avsluttet i slutten av juli en av de svakeste sesongene på mange år, med 9. plass i La Liga og 17 poeng bak topp fire.

Eieren i hardt vær

For første gang på tre år går klubben glipp av Champions League-fotball, og stemningen mellom fansen og eier Peter Lim skal være anspent.

Valencias president Anil Murthy insisterer på at de skal klare å snu den vanskelige situasjonen de har havnet i.

- Vi forbereder oss for en vanskelig sesong og Valencia vil ikke være den eneste klubben som blir berørt, sier han til Straits Times.

- Vi har ansatt nye folk og bygger et nytt lag. Dette er veldig normalt i fotball, fortsetter han.

Valencia slet med mange skader forrige sesong, og hadde mange nøkkelspillere ute med skade over lengre perioder. Stjernespilleren Gonacalo Guedes var ute i flere måneder. Et resultat av dette er at rundt 15 ansatte i klubben skal ha fått beskjed om å forlate klubben, og et nytt medisinsk team har kommet inn dørene på Mestalla.

- Vi forbereder oss for fremtiden med et sterkt og profesjonelt team, slik at vi kan fikse skadesituasjonen og få spillerne våres skadefrie gjennom sesongen, sier klubbpresidenten.

Fansen med demonstrasjoner

Valencia-fansen er ikke fornøyd med situasjonen for klubben i deres hjerte. Onsdag skal rundt 500 Valencia-supportere ha demonstrert utenfor hjemmebanen Mestalla.

Valencia-eier Peter Lim skal være sterkt mislikt av store deler av supporterne, og de anklager han og Anil Murthy for «å styre klubben uaktsomt», «at de svekker klubben» og «at de behandler legender og ansatte i klubben dårlig», ifølge Straits Times.

LITE POPULÆR MANN: Valencia-eier Peter Lim er ikke en populær mann blant Valencia-fansen. Foto: LIM WUI LIANG (AFP PHOTO)

Supporterne skal også være misfornøyde med av den tidligere treneren Marcelino fikk sparken. Han ledet klubben til seier i Copa del Rey, 4. plass i La Liga og Champions League-spill forrige sesong.

Forlater klubben etter ni år

I et lengre intervju med Marca åpner Dani Parejo opp om hans avskjed med Valencia. På spørsmål om hvordan han ser for seg at fremtiden til Valencia ser ut, svarte han dette:

- Med samme usikkerhet som deg.

Parejo har spilt i Valencia de siste ni årene, og sier han hadde sett for seg å legge opp i klubben, og antyder at han ble presset ut av klubben. Han skal heller ikke ha hatt et spesielt nært forhold til eier Peter Lim.

- Forholdet mitt til Peter Lim eksisterer nesten ikke. Jeg reiste til Singapore da han kjøpte klubben og var der bare i 24 timer. Forholdet vårt er verken bra eller dårlig. Jeg vil ikke si vi har et forhold, svarer 31-åringen.

På spørsmål om han føler seg såret over å måtte forlate klubben, legger ikke Parejo skjul på følelsene sine.

- Ja, jeg reiser med smerter. Jeg ville likt å bli i Valencia, men... det er hva det er. Det kan ikke endres, forteller spanjolen.