- Helland er enig med IFK Norrköping

Pål André Helland kan være ferdig i Rosenborg, melder Adressa.

Adressa skriver torsdag at Helland skal være enig med IFK Norrköping om de personlige betingelsene og at det nå er opp til klubbene å bli enige om en overgang for kantspilleren.

Helland skal også ha vært ønsket av israelske Maccabi Tel Aviv, men trønderen skal nå ha bestemt seg for at han ønsker å fortsette karrieren i Sverige.

Norrköping ble nummer fem i Allsvenskan forrige sesong.

Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin bekrefter svenskenes interesse for kantspilleren.

– Dukker det opp noen klubber, må vi vurdere det. Vi må se på hva som er best for klubben og laget. Men Pål har et år igjen av kontrakten, og vi ønsker å beholde ham. Motivert og skadefri er han en stor ressurs og viktig for laget og klubben, sier Dorsin til Adressa.

Selv om Helland nå skal være enig med den svenske klubben om betingelsene, er det fremdeles usikkert hvordan Rosenborg stiller seg til et eventuelt salg av Helland, melder avisen.

– Det har vært et tema å forlenge med Pål. Det kan være aktuelt. I hans situasjon er det mange faktorer. Pål har spilt lenge i Rosenborg og betydd mye for klubben. Vi får ha en åpen og god dialog på hva som passer best for alle parter. Det er der vi er nå, sier Dorsin.

29-åringen har ett år igjen av kontrakten med Rosenborg.

– Det er vel over femti prosent sannsynlighet for at jeg blir værende i Rosenborg. Jeg har kontrakt der, men du vet aldri. Tidligere hadde jeg visst. Nå er det litt mer «i mørket» hva som skjer. Og det er alltids folk som trenger en venstrebeint idiot, uttalte Helland i desember.

Helland fikk kun ni kamper fra start i Eliteserien i 2019.

Rosenborg hadde en skuffende sesong og endte på 3.plass i Eliteserien. Det har vært store utskiftninger i klubben denne vinteren.

Styreleder Ivar Koteng slutter i sin stilling. I tillegg ga Stig Inge Bjørnebye seg i rollen som sportslig leder.

Også flere spillere har forlatt klubben etter sesongen.

RBK har også forsterket laget. Mikael Dorsin har tatt over rollen som sportslig leder. Kristoffer Zacharriassen har blitt kjøpt fra Sarpsborg 08 og svenske Dino Islamovic har kommet fra Östersund.