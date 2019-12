- Helland kan ha spilt sin siste kamp for Rosenborg

RBK-vingen Pål André Helland har fått to tilbud fra utlandet og er i tankeboksen om veien videre, ifølge Adresseavisen.

29-åringen har ett år igjen av kontrakten med Rosenborg, men ifølge avisen har han fått to konkrete tilbud fra utenlandske klubber.

Det ene tilbudet skal dreie seg om den svenske toppklubben IFK Norrköping. Det andre skal være mer av det eksotiske slaget, ifølge Adresseavisen.

– Det er vel over femti prosent sannsynlighet for at jeg blir værende i Rosenborg. Jeg har kontrakt der, men du vet aldri. Tidligere hadde jeg visst. Nå er det litt mer «i mørket» hva som skjer. Og det er alltids folk som trenger en venstrebeint idiot, sier han til avisen.

Trønderen sier han måtte svelge tungt et par ganger etter at bronsen ble sikret i sesongens siste kamp på Lerkendal mot lillebror Ranheim 1. desember. Han sier klubben og Lerkendal har betydd mye for ham.

På spørsmål om hvordan kampen kunne ha vært hans siste kamp, siden han har ett år igjen av sesongen, svarer Helland:

– Det er litt på grunn av situasjonen slik den har vært. Veien videre er litt uavklart, rett og slett. Og det er flere rundt det bordet, det gjelder ikke bare meg. Vi får finne ut hva vi vil med hverandre. Så blir vi vel enige etter hvert.

– Det blir greit å få ting på bordet slik at man får ryddet i hodet, og finne ut litt hva som er best for begge parter.

