- IFK Göteborg har tilbudt kontrakt til Forren

Den tidligere Molde-spilleren kan være på vei til ny klubb.

Ifølge den svenske avisen Expressen har IFK Göteborg kommet med et tilbud til Vegard Forren.

Ifølge den svenske avisen skal Forren svare på tilbudet innen slutten av uken.

Nettavisen har vært i kontakt med Forrens agent Sverre Mauseth. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer til opplysningene.

Den svenske klubben skal være på jakt etter ny midtstopper.

Forren og Molde ble i forrige uke enige om å avslutte arbeidsforholdet etter at 32-åringen sto frem med gamblingproblemer. Han skal også ha stjålet penger fra spillernes egen botkasse.

- Jeg har alltid hatt noen problemer. Jeg har på en måte aldri vært i et uføre, men tjent gode penger. Det har liksom alltid ordnet seg. Det har vært en utfordring fra jeg begynte å tjene penger. Det har vært en sykdom, som har vært vanskelig å innrømme for seg selv, sa Forren etter at nyheten ble offentlig.

Forren forlenget så sent som i 2019 sin nåværende kontrakt med Molde ut 2021.

Midtstopperen er den spilleren i Molde som har flest kamper for klubben. Hele 286 eliteseriekamper har det så langt blitt siden han kom til klubben i 2007.

Han har vært i klubben hele proffkarrieren med unntak av to korte opphold i Southampton og Brighton.