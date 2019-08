- Illsint Wilfried Zaha sendt hjem fra Crystal Palace-trening etter at overgang gikk i vasken

Wilfried Zaha leverte overgangssøknad onsdag kveld. Nå må han bli værende i Crystal Palace.

Torsdag kveld var deadline day over i England for denne gang, og en av sommerens største overgangssagaer fikk med det en foreløpig ende.

Crystal Palace-stjerne Wilfried Zaha fikk det ikke slik han ønsket etter at han har vært klar på at han ønsket seg nye utfordringer, før den nye Premier League-sesongen.

En rasende Zaha skal ha blitt illsint på Crystal Palace- og eier Steve Parrish, etter at det ble klart at ivorianeren nå må bli værende på Selhurst Park. Everton skal ha lagt inn tre bud på Zaha i overgangsvinduet, som alle skal ha blitt avslått.

Ifølge den engelske avisen Daily Mail skal Zaha «ha vært så desperat på å forlate Selhurst Park at han leverte inn en overgangssøknad på onsdag, i et forsøk på å presse igjennom en overgang.»

- Fikk ikke kontakt med klubben

Ifølge Sportsmail skal Everton ha hatt problemer med å få tak i representanter fra Crystal Palace opp mot deadline day. Palace-ledelsen skal ha unngått Everton på alle mulige måter i et forsøk på å beholde Zaha i klubben.

Manager Roy Hodgson kommenterte situasjonen torsdag ettermiddag.

- Zaha's uoverensstemmelse er dessverre med ledelsen og eierne av klubben. Han ønsket å dra og de har ikke mottatt et bud som er tilstrekkelig for å la ham forlate klubben. Han må innfinne seg med det, sa Hodgson i et intervju torsdag.

FORNØYD: Roy Hodgson er fornøyd med at Zaha blir værende i klubben. Foto: Tony O'Brien (Reuters)

Den rutinerte manageren innrømmet at situasjonen ikke var optimal, og at Zaha ikke var mentalt tilstede for å kunne yte maksimalt for klubben på det nåværende tidspunkt.

- Jeg har ingen problemer med han (Zaha), men idag var ikke den riktige dagen.

Zaha møtte opp til Palace-trening torsdag, men ble sendt hjem etter kort tid da han var for desillusjonert etter å ha sett at overgangen til Everton glippe.

Det er ventet at Zaha også kan utebli fra fredagens trening og med det også gå glipp av ligapremieren, mot nettopp Everton.

Ny vurdering i januar

Interessen og spekulasjonene rundt Zaha har vært store denne sommeren. Arsenal og Everton skal begge ha vist sterk interesse i spilleren, der det etterhvert ble Everton som kjempet om å signere spilleren helt inn på deadline day.

Arsenal signerte som kjent Nicolas Pépé tidligere i sommer.

Les også: Alle Premier League-overgangene sommeren 2019

Palace vil ta en ny vurdering på Zaha sin fremtid i klubben når vintervinduet åpner igjen i januar. Zaha skal selv frykte at muligheten for en overgang vil bli vanskeligere å gjennomføre i januar. 26-åringen er usikker på om det vil være like sterk interesse som det Everton viste denne sommeren.

- Vi er strålende fornøyde med at han blir værende og jeg ser frem til at han skal gjøre det han har gjort de siste to sesongene. Det er godt kjent at han ønsket å forlate oss, men det har ikke konkretisert seg. Jeg ser frem til å se ham fredag. Forhåpentligvis vil han slå seg til ro med det faktum art han har en ny sesong med Crystal Palace i vente, sier Hodgson.

Crystal Palace serieåpner på hjemmebane, lørdag kl 16.00 mot Everton.